Acesta susține despre ei că sunt un partid „hiper centralizat in jurul unui om” care are de pierdut din această cauză. Afirmațiile lui Andrei Caramitru vin în contextul în care liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat recent la Digi 24 că nu se simte reprezentat de Andrei Caramitru.

Fostul premier Dacian Cioloș a precizat că nu îl vede pe Andrei Caramitru ca o voce de partid, subliniind că nu „îl reprezintă și nu este responsabil de declarațiile pe care le face”.

„Eu nu îl văd ca pe o voce și domnul Caramitru nu mă reprezintă pe mine. Opiniile dânsului nu sunt și opiniile mele și eu nu mă simt deloc responsabil de declarațiile pe care le face”, a declarat liderul PLUS Dacian Cioloș la Digi 24.

„Tăpălagă a scris o analiză ieri. In care spune că USR/PLUS are nevoie de un “leader”. Că asta lipsește.

Este profund greșit. Gândire ca acum 20-30 de ani. Dl Tăpălagă nu înțelege conceptul de rețea și vorbește de ierarhii ca pe vremuri.

Aici vorbim de o mișcare a 2-3 milioane de simpatizanți. Oameni inteligenți care își doresc schimbarea. Care vor sa se implice si vor sa fie ascultați. O mișcare de la firul ierbii. Bottom-up. Este opusul unei miscari ierarhice conduse de un lider.

Ce e nevoie e altceva. Construcția trebuie sa funcționeze ca o platforma deschisă. De idei și de oameni – orice idee buna sau candidat bun (ca e din partid sau nu, ca e sef sau nu) trebuie sa poata fi susținută.

Asta este tema. Dacă mișcarea și USR se ierarhizează și centralizează excesiv, lumea nu se va mai simți reprezentată. Este exact problema PLUS (care este un partid hiper centralizat in jurul unui om) – și care stagnează la 5-6% din aceasta cauza.

Soluția – pentru a creste – este in open primaries pentru selecția candidaților și aplicații digitale de rapid pooling și aliniere. Dacă USR (împreuna cu PLUS) încep sa gândească așa – vor câștiga masiv. Dacă nu – vor pierde (din ambiția unuia sau altuia care vrea doar putere internă și gândește in paradigme vechi și perimate)”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

