International Ecouri din Biroul Oval, la două luni de la cearta dintre Trump și Zelenski







Liderii europeni erau conștienți că al doilea mandat al lui Donald Trump ca președinte al SUA va reprezenta o provocare. Totuși, amploarea și rapiditatea cu care Washingtonul a schimbat politicile i-a pus pe gânduri.

Liderii europeni nu au fost de acord cu Trump

Informația despre disputa dintre președintele Volodimir Zelenski și Donald Trump, împreună cu vicepreședintele JD Vance, care a avut loc în Biroul Oval în februarie, a surprins liderii europeni de toate rangurile. Politico a publicat noi detalii referitoare la reacțiile liderilor politici de pe bătrânul continent.

După ce vineri seara a apărut știrea despre disputa de la Casa Albă, mulți oficiali britanici au fost nevoiți să se întoarcă la muncă, deși deja plecaseră de la birou.

„Erau oameni acasă care încercau să aibă o seară liberă, dar apoi și-au dat seama instantaneu - f...ck me, this is really bad -la naiba, asta e într-adevăr nasol”, a declarat un oficial britanic sub anonimat.

Un ambasador: M-a făcut să vreau să vomit

Un ministru francez se afla în circumscripția sa, într-o zonă izolată a țării, când un prieten l-a tras deoparte pentru a-i transmite o veste cu privire la cearta dintre Trump și Zelenski din Biroul Oval: „M-am întors acasă și am rămas blocat în fața televizorului până la ora 1 dimineață”.

Un ambasadorul de la Paris a reacționat la fel de dur după „scuipatul” Biroului Oval: „M-a făcut să vreau să vomit. La un nivel foarte uman... arată că nimic nu este sacru”.

Liderii din Marea Britanie au fost nevoiți să se întoarcă la muncă: „A fost foarte mult trafic WhatsApp. Oamenii au încercat să aibă o seară liberă, dar apoi și-au dat seama imediat că nu va fi spunând: La naiba, e foarte rău”.

Macron era în Portugalia în timpul dezlănțuirilor din Biroul Oval

Emmanuel Macron se afla în Portugalia pentru a susține un interviu televizat când a primit vestea. După ce a finalizat interviul, a vizionat imediat imaginile de la Casa Albă și, în timp ce era condus spre avion, l-a sunat pe Volodimir Zelenski.

Friedrich Merz, viitorul cancelar german, a primit înregistrarea video a disputei de la un membru al personalului în timp ce se îndrepta spre casă, în Sauerland.

Imediat, a dat mai multe telefoane din mașină și a postat un mesaj de solidaritate cu Zelenski pe X (fostul Twitter). De asemenea, ministrul britanic de externe, David Lammy, a fost surprins de ce a putut să vadă în acea seară la Casa Albă.

Liderii europeni, îngrijorați de ce se întâmplă în SUA

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a evitat să critice public evenimentele din Biroul Oval, contactându-i în schimb pe Trump și Zelenski după patru ore de la incident. În dimineața următoare, președintele ucrainean a sosit la Londra, unde Starmer l-a întâmpinat pe treptele reședinței sale.

Prim-ministrul britanic s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat cu căldură. Starmer a profitat de summitul de la Londra pentru a încerca să convingă țările europene să formeze o coaliție a voinței.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a fost la rândul său șocat. A aterizat pe aeroportul Heathrow, optimist după o întâlnire cu omologul său american, Marco Rubio, pe care consilierii l-au considerat un succes. A petrecut cea mai mare parte a zilei gestionând știrile despre demisia ministrului Dodds. Totuși, această agitație a fost rapid eclipsată de vizita lui Zelensky la Biroul Oval și de cearta lor.

Pe parcursul săptămânilor care au urmat, liderii europeni din Paris, Londra și Berlin au depus eforturi considerabile pentru a repara relația grav afectată dintre Trump și Zelenski, a relatat politico.eu.