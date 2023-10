Război în Israel. Liderul militar al Hamas ar fi fost lichidat de armata israeliană

O confirmare oficială despre moartea liderului Hamas nu a venit încă. Asta deși atacul a fost anterior anunțat de armata Israelului.

Este cunoscut și faptul că mai mulți membri ai familiei lui Ayman au fost eliminați. Această informație a fost raportată de publicația jordaniană JFRA News.

Conform datelor preliminare, armata israeliană a efectuat un atac aerian asupra locuinței liderului organizației teroriste în orașul Nuseirat. După explozie, trupul său a fost descoperit sub dărâmături.

Trupul liderului Hamas a fost descoperit sub ruinele unei clădiri, iar această filmare se răspândește pe platformele sociale. Până în acest moment, nu există nicio confirmare oficială.

Israeli media report that Hamas leader Ayman Younes was eliminated this morning in an Israeli army attack. The body of the Hamas leader was found under the rubble of a building. No official confirmation has been made yet. pic.twitter.com/iAXUAJzJdo

— Herman Moore (@HermanM50891526) October 8, 2023