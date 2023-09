Un lider AUR a părăsit partidul

Eusebiu Cilibiu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Organizației Municipale din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Botoșani. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook.

„Începând de astăzi, din motive personale, politica pentru mine este un capitol închis”, a anunțat Cilibiu.

Anunțul vine după o conferință entuziastă de presă în care fostul liberal și-a prezentat „noile achiziții”. Printre care și Mihaela Stoiciuc Vasilică. Fostul lider municipal AUR susține că la baza deciziei sale neașteptate se află o serie de motive personale. Politicianul a folosit clasica scuză folosită în general pentru a nu fi dezvăluite adevăratele cauze.

„Sunt motive personale, eu le-am spus că ies silențios din partid. Nu vreau să spun ce nu mi-a convenit sau ce nu ne-a convenit unii de alții. Pur și simplu vreau să petrec mult mai mult timp cu familia. Am văzut clar că nu se poate, fiind antrenați în munca asta de partid. Nu mai aveam familie, nu mai aveam timp și atunci am zis că mă retrag”, a explicat botoșăneanul.

De ce pleacă Eusebiu Cilibiu

Fostul președinte infirmă categoric o eventuală solicitare din partea șefilor de la centru de a face un pas în spate, pentru a face loc altei persoane care le-ar fi fost mai pe plac.

El susține că, dimpotrivă s-a aflat în relații cordiale la ultima întrunire politică care a avut loc la Tulcea.

Capitolul AUR pare să-i fi fost deciziv lui Eusebiu Cilibiu. Acesta spune adio politicii. Susține că rămâne la profesia lui de bază. Este inginer specialist de geodezie și cadastru „dar membru de partid exclus”.

Și nu are idee dacă există cineva la acest moment care să-i fi luat locul, în ciuda vehiculărilor apărute deja.

„Să hotărască ei acolo, nu știu. Nu e stabilit lucrul acesta dar chiar nu mai contează. O să găsească probabil pe cineva și o să meargă înainte pe principiul că e plin cimitirul de oameni de neînlocuit. Nu e ca și cum aș fi inventat eu ceva. Eu până una alta, un an de zile am muncit. Am făcut ceva pentru partid. Plec demn, cu capul sus, nu dat afară de cineva”, a adăugat Eusebiu Cilibiu

„Într-un final apoteotic, politica nu e pentru mine”

Cilibiu nu regretă nici plecarea din PNL, partid pe care l-a părăsit pentru AUR. S-a întâmplat după ce la alegerile generale ar fi fost poziționat de liberali pe un loc neeligibil.

„Pur și simplu poate am stat de vorbă cu mine însumi și am considerat că într-un final apoteotic politica nu e pentru mine. Oricum prioritățile mele dintotdeauna au fost: numărul 1 familia, numărul 2 businessul meu și abia pe locul 3 venea politica. S-a demonstrat statistic că, cei care fac politică au prioritate 1 să reușească în sensul acesta. Ori eu niciodată nu am pus politica pe primul plan”, a argumentat Eusebiu Cilibiu.

Anul trecut Eusebiu Cilibiu s-a afișat pentru prima oară alături de membrii AUR de la Botoșani, din postura de președinte al organizației municipale. A făcut-o la Ziua Armatei Române.