LIBERTY Steel SUA a primit o refinanțare de 125 de milioane de dolari: ”Va permite grupului să performeze și să genereze locuri de muncă”

Comitetul de Restructurare și Transformare (RTC) al LIBERTY Steel prezintă evoluțiile înregistrate de Grup, precum și progresul susținut realizat până în prezent.

Jeffrey Stein, Chief Restructuring Officer, a declarat: „Refinanțarea businessului nostru LIBERTY Steel USA este o confirmare în plus a încrederii din ce în ce mai mari în planul nostru de restructurare, în strategia de transformare GREENSTEEL și în calitatea operațiunilor noastre din SUA. Baza solidă de active internaționale ne sprijină eforturile noastre de stabilizare, reorientare și refinanțare a operațiunilor noastre, care capătă amploare.

În același timp, facem progrese semnificative în consolidarea structurilor noastre de guvernanță corporativă, în acord cu angajamentul de a spori transparența și responsabilitatea. Noua structură va asigura un proces decizional mai eficient și sisteme și procese solide și va permite grupului să performeze și să genereze locuri de muncă de calitate în anii următori.

De asemenea, luăm măsurile necesare pentru a închide sau renunța la activitățile secundare. Afacerile care nu sunt viabile din cauza noilor condiții de piață au fost fie vândute, fie închise. Cu toate acestea, pentru afacerile cu potențial ridicat, dar care nu sunt de bază, cum ar fi divizia noastră de oțeluri speciale din Marea Britanie, le restructurăm pentru a le face mai eficiente și mai competitive și, de asemenea, căutăm noi proprietari sau parteneri pentru astfel de afaceri, care vor fi specializate și vor avea acționari orientați spre crearea de valoare durabilă și menținerea locurilor de muncă.”

Acțiuni întreprinse

SUA

• LIBERTY Steel SUA a refinanțat cu succes împrumutul bazat pe active (ABL) în valoare de 125 milioane USD, cu Eclipse Business Capital, un alt pas important în programul GFG Alliance de refinanțare a operațiunilor sale internaționale. Refinanțarea evidențiază avantajul competitiv al modelului producției integrate de oțel și poziția puternică pe care LIBERTY Steel SUA o deține pe piețele sale principale: auto, construcții, agricultură și produse de larg consum.

Grup

• LIBERTY Steel Group a implementat un nou model organizațional pentru a îmbunătăți guvernanța, responsabilitatea și luarea deciziilor, care include delegarea autorității de la acționar către președinții regionali. GFG l-a numit pe Sandip Biswas, un lider global executiv din industria oțelului, în poziția de Chief Investment Officer, responsabil pentru performanța comercială, strategia de investiții și realizarea obiectivelor Grupului privind neutralitatea emisiilor de carbon.

Europa

• Grupul a înființat o echipă centrală dedicată care monitorizează îndeaproape situația din Ucraina pentru a se asigura că planurile noastre de intervenție rămân eficiente. Această echipă, care lucrează îndeaproape cu echipa de management local, continuă să se concentreze pe asigurarea rezilienței lanțului nostru de aprovizionare, precum și pe colaborarea strânsă cu clienții noștri.

Structura de leadership și guvernanță

De la prăbușirea Greensill, în martie anul trecut, GFG s-a concentrat pe două strategii cheie: să stabilizeze, reorienteze, refinanțeze operațiunile și să accelereze îmbunătățirea structurilor corporative și de guvernanță. Prima strategie a fost lansată odată cu crearea Comitetului de Restructurare și Transformare (RTC) în mai 2021, care a condus la progrese semnificative.

Astăzi, GFG anunță că a făcut un pas semnificativ în îmbunătățirea structurii și modelului de funcționare al grupului și cel al LIBERTY Steel Group (LIBERTY). Va exista o restructurare semnificativă a managementului operațiunilor LIBERTY, permițând GFG să avanseze și să se maturizeze ca organizație. Aceasta urmează numirii lui Iain Hunter ca Chief Governance Officer, în mai 2021 și dezvoltării ulterioare a unei noi structuri organizaționale pentru LIBERTY Steel UK (LSUK).

• LIBERTY anunță astăzi o nouă structură de management care va simplifica și formaliza organizarea echipei sale de conducere. Noua structură va clarifica rolurile și responsabilitățile, va crea linii de raportare mai simple, va permite într-o mai bună măsură crearea și protejarea valorilor și va oferi sisteme și procese mai robuste.

• Pentru a îmbunătăți guvernanța operațională, LIBERTY a numit Președinți Regionali care vor avea Delegare de Autoritate (DOA) pentru a reprezenta acționarul LIBERTY în țările sau regiunile respective și pentru a fi în Consiliile de Administrație locale. Noii președinți sunt enumerați mai jos, urmând să fie făcute numiri suplimentare în timp util:

o Ajay Aggarwal (în prezent Director Executiv al GFG pentru Europa Centrală, de Est și de Sud) – Președinte – Europa

o Jeffrey Kabel (în prezent Chief Transformation Officer) – Președinte – Marea Britanie

o Dak Patel – Președinte – Australia și SUA (actual)

o Paul Francis – Președinte – Orientul Mijlociu

o Mehmet Coruh – Președinte – Turcia

• Președinții vor lucra alături de Directorii Generali din grup, care vor conduce operațiunile și performanța în regiunile și diviziile lor. Funcțiunile grupului (resurse umane, finanțe, IT etc.) vor fi centralizate la sediul central din Dubai și vor funcționa sub o structură de raportare în matrice, pentru a asigura eficiența folosirii resurselor și pentru a îmbunătăți responsabilitatea.

• Luarea deciziilor strategice va fi revizuită și aprobată de o serie de organisme de guvernare care vor fi sub Consiliul de Administrație al LIBERTY Steel Group. Acestea includ: Comitetul de Restructurare și Transformare, Forumul Președinților, Comitetul de Audit și Risc și Comitetul de Mediu, Social și Guvernanță (ESG). Doar Președinții, Directorii Generali din grup și anumite funcțiuni vor raporta lui Sanjeev Gupta, Președintele Executiv, reducându-i numărul de raporți direcți și permițându-i să se concentreze asupra obiectivelor strategice ale grupului.

Actualizări regionale

Europa

• LIBERTY Galați, principalul producător integrat de oțel din România, a anunțat un nivel-record de producție anuală, cel mai mare din 2010 până în prezent, în timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de când a fost pus în funcțiune, în 1978. În urma unui proces de eficientizare operațională și de management, compania a raportat în 2021 un volum total de producție de 2,35 milioane de tone de oțel și continuă să crească nivelul producției pe măsură ce transformă LIBERTY Galați într-un producător GREENSTEEL, cu o amprentă redusă de carbon.

De asemenea, LIBERTY Częstochowa (Polonia) a făcut progrese suplimentare în ambiția sa de a deveni singurul producător polonez de prouse plate de oțel GREENSTEEL, neutre ca amprentă de carbon, odată cu instalarea unei ferme solare de 450 de kilowați pe amplasamentul său. Este deja în derulare planificarea unei a doua ferme solare, care odată finalizată în cursul acestui an, va furniza aproximativ 3 MW de energie obținută din surse regenerabile.

Sanjeev Gupta, Executive Chairman GFG Alliance, a afirmat: „Pe măsură ce GFG avansează în procesul de refinanțare și transformare, inclusiv refinanțarea semnificativă din Statele Unite anunțată astăzi, Grupul pune în aplicare structurile de conducere și de guvernanță potrivite pentru a asigura performanța și stabilitatea sa pe termen lung. Noua structură corporativă va asigura un proces decizional solid și eficient. De asemenea, îmi va permite să mă concentrez mai mult asupra obiectivelor strategice ale grupului, precum restructurarea financiară și viziunea noastră de transformare CN30, în timp ce echipele formate din acești lideri vor conduce operațiunile cu succes.”