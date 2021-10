Libertate cumpărată pe bani, la Tribunal. Mărturiile interlopilor Superman, Amar, Gilbert și Filozof în dosarul judecătoarei Elena Burlan-Pușcaș

Judecătoarea Elena Burlan-Pușcaș, de la Tribunalul București, este judecată pentru că elibera interlopi în schimbul unor sume de bani. Ea a primit o condamnare, deja, pe fond, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită. Fosta judecătoare a declarat apel, iar acesta se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instanța supremă a audiat mai multe persoane în dosarul fostei judecătoare Elena Burlan-Pușcaș, între care Florică Nicolae, zis Superman, Mihai Nicolae, zis Gilbert, Florin Nicolae, zis Filozof şi Ion Nicolae, zis Amar. Aceștia sunt denunțătorii care au le-au relatat procurorilor cum au fost eliberați în schimbul unei sume de bani. Aceștia au povestit că imediat după arestare un apropiat al judecătoarei le-a propus un „târg” de 50.000 de euro, în schimbul eliberării. Aceștia au plătit o primă tranșă, de 20.000 de euro, când au venit și primele eliberări.

Judecătoarea ar fi pretins 50.000 de euro

Florin Nicolae, „Filozof” – a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor și alte fapte cu violență, însă a fost eliberat de judecătoarea Burlan. el a povestit în instanță de ce a depus un denunț la DNA pe numele acesteia.

„După condamnarea mea definitivă, au fost discuții cu mama. Spunea că merge la Poliție dacă Bera Silvia (femeia care le-a spus că îi poate scăpa de arest prin intermediul unui magistrat – n.r.) nu îi dă banii. Am făcut denunțul doar în 2018 pentru că atunci am simțit nevoia. Am făcut denunțul atunci pentru că așa am simțit. Am zis, hai sa vedem ce se întâmplă și am fost la DNA, și am dat acele declarații”, a explicat acesta, conform Gândul.ro.

Acesta a mai detaliat și pentru ce a înțeles familia sa că plătește sumele considerabile de bani care le-au fost cerute.

„Să mă scape de pușcărie. Când eram afară eu, erau frații mei la pușcărie. Stiu că primii bani au fost ca să scăpăm de pușcărie, iar a doua tranșă, ca să iasă frații mei care nu au ieșit prima oară. Nu mai știu. Ăia erau primii bani. Știam că nu la Tribunal se termină treaba. Bera Gabriel ne-a dat asigurări prin mama, după a doua tranșă de 27.300 de euro, iar în prezența mea, Bera Silvia s-a exprimat că s-a rezolvat tot și nu mai trebuie niciun ban”, a mai spus martorul denunțător.

În pușcărie, cu banii dați

Un alt martor denunțător, Ion Nicolae, zis Amar, a povestit cum s-au dat banii pentru promisa eliberare a lui și a fraților săi.

„Prima oară când am fost arestat și a venit mama mea la penitenciar, am fost de acord cu ce mi-a spus ea. A fost o propunere a mamei. Erau foarte mulți bani. Prima dată când s-a pus problema că aș putea fi pus liber, am acceptat. Când am văzut că am fost păcălit, am executat și pedeapsa și s-a dus și terenul, eu personal nu am mai putut face nimic. Dacă mergeam peste Bera să iau banii, mă duceam iar la pușcărie.

Mi-a părut sincer rău. Erau banii mamei mele. N-am fost la Bera Gabriel pentru că eu am mai fost arestat după acea primă arestare. Am fost luat pentru o tăinuire și am mai luat doi ani jumate. Am căzut iar și de aceea nu am mai ajuns la poliție. Am considerat familia Bera o familie bună. Ne știam din copilărie. Acum, nu mai discut cu Gabriel”, a mai spus denunțătorul.