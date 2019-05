Ce a pățit finul lui Emil Boc? Un alt fix, un alt partid. Liberalul se plânge că este urmărit și șantajat ...

Aflat în plină campanie electorală, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe susține că este urmărit și filat, la comanda unui ”psihopat”. În ultimii ani, Alin Tișe s-a plâns constant că este urmărit și intimidat.





După Liviu Dragnea sau Lia Olguța Vasilescu, care recent au declarat că se simt urmăriți, Alin Tișe, președintele CJ Cluj și finul lui Emil Boc, primarul Clujului, a scris pe facebook că este urmărit. Nu este prima dată când Alin Tișe susține ba că este șantajat de presă, ba că este urmărit. De fiecare dată Alin Tișe are același fix: ”familia mea este urmărită”.

„Da. Este adevărat că niște psihopați plătiți din bani publici m-au urmărit și filat mai multe zile. Pe mine, familia mea și pe copilul meu. Am dovezile necesare. Știu cine este psihopatul bolnav care coordonează asta și îi știu și pe cei care au făcut asta. Nu voi renunța la demersul început de a aplica legea. Începând de azi, ei nu vor lupta cu mine ca președinte al Consiliului Județean, ci vor lupta cu mine, omul și tată. Pentru că dincolo de asta nu mai există nimic ... deci, psihopaților care prin filaj și urmăriri încercați să mă intimidați și amenințati pe mine și familia mea, trebuie să știți că de azi veți avea răspunsul pe măsura gestului vostru. Puteți comanda pe bani publici câte articole doriți în toată presa, că nu mă mai impresionează. Puteți face câte manipulări doriți ale oamenilor onești și nevinovați, că adevărul va ieși la iveală curând. Ati depășit măsura si veți răspunde pentru asta!”, a scris Alin Tișe pe facebook.

15 decembrie 2011

În trecut, Alin Tișe a avut mai multe astfel de ieșiri publice, fără a da detalii sau a prezenta dovezi.

”Vă atenţionez că şantajul vostru nu va da roade. Îmi place să cred că mai există autorităţi în acest stat de drept. Îmi urmăriţi casele, bunurile, prietenii, familia… Îmi fotografiaţi casa, familia şi o expuneţi hoţilor. Staţi liniştiţi! Cu toate eventualele greşeli din viaţa asta de om, am plătit pentru tot ce am dobândit, din munca cinstită a familiei mele. Am achitat orice serviciu şi orice lucrare, indiferent cu cine a fost făcută. Nu mi-a fost frică să apelez la oricine, atâta timp cât plătesc pentru asta. Şi pentru că am un copil de trei luni pe care trebuie să-l cresc, vă atenţionez că nimic nu mă va opri în a acţiona şi a face orice, dar orice, pentru securitatea familiei mele. Chiar şi cu indivizi fără caracter, care până mai ieri se gudurau pe lângă cei pe care azi îi denigrează. Unii dintre voi vă folosiţi de oameni şi apoi îi abandonaţi. Ipocriţilor şi excrocilor! Nu sunt un laş şi nu voi ceda şantajului vostru pentru ca în viaţa asta mi-e frică doar de bunul Dumnezeu! Iar Dumnezeu ne ajută în viaţă după sufletul fiecăruia dintre noi”.

11 aprilie 2014

