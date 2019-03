Liberalii schimbă un PMP-ist cu altul și cer sprijin pesedist. Renaște USL în Caraș Severin?

În motivarea proiectului de hotărâre, liberalii îi impută lui Ionuț Popovici, vicepreședintele Consiliului Județean Caraș Severin, probleme grave: infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu minor și pornografie infantilă; prostituție cu minore; sinuciderea unui minor, accidentarea mortală a unei persoane vârstince într-un azil.





Faptele nu au fost comise de Popovici, ci s-au petrecut în căminele DGASPC CS, instituție aflată sub coordonarea acestuia, iar liberalii îl găsesc direct răspunzător. Trebuie spus că faptele au fost comise de angajați ai instituției, persoane care lucrează acolo dinainte ca tânărul politician să ajungă în funcție. Î

n aceeași expunere de motive, liberalii mai zic și că Popovici trebuie revocat din funcțiue pentru că niciodată, în mandatul său, nu a avut vreo inițiativă privind copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate.

Ședința de Consiliu Județean în care se va supune la vot propunerea este programată în 27 martie.

Popovici: „Este cea mai mare imbecilitate!”

Ionuț Popovici este șocat de galeria de acuzații care i se aduc. „Este cea mai mare imbecilitate pe care am auzit-o până acum. Gândiți-vă cât de serioși sunt colegii consilieri județeni PNL, atunci când depun un proiect de hotărâre de o pagină, și o expunere de motive de două pagini. Mai mult, pentru a fi adoptat, proiectul necesită două treimi din totalul consilierilor în funcție, deci, au obligatoriu nevoie de sprijinul PSD. Mi-e greu să cred că nu au existat discuții înaintea depunerii acestui proiect, ar fi bătaie de joc, o acțiune penibilă, ori eu nu am timp de așa ceva. Referitor la conținutul acestui proiect de hotărâre, este făcut pe genunchi, este o inepție absolut tot ce se invocă. Vă pot pune la dispoziție documente care susțin activitatea mea legată de DGASPC CS, sute de sancțiuni, de la demiteri până la schimbarea șefilor de Centre, plângeri penale pentru diferite infracțiuni, în urma cărora sunt deschise mai multe dosare împotriva celor care efectiv și-au bătut joc de sistemul de asistență socială și beneficiarii acestuia, condamnări chiar, proiecte de hotărâri inițiate de mine care au vizat strict sprijin pentru această instituție. Îmi pare rău că trebuie să folosesc numele PNL, pentru că în acest partid sunt oameni pe care eu îi apreciez: Nelu Popa primarul Reșiței, Adi Torma de la Moldova, Brian Filimon, Felix Borcean etc. Din păcate, sunt și oameni pe care nu-i apreciez, cum ar fi Marcel Vela”, a declarat pentru EVZ vicepreședintele CJ CS.

Ce spun liderii partidelor din Caraș?

Marcel Vela, președintele PNL, explică propunerea colegilor săi: „Colegii consilieri județeni PNL i-au cerut domnului în cauză demisia și anul trecut. Acum au făcut acest proiect care probabil nu va trece și atunci și președintele CJ și PSD Caraș Severin trebuie să-și asume politic dezastrul legat de Protecția Copilului. Dacă trece, atunci PNL va susține doar un candidat consilier județean de la PMP, pe dr.Purea, care cu siguranță va face mai multă treaba în acest domeniu foarte delicat. Inițiativa colegilor mei nu are legătură cu faptul că liderul PMP a jignit și făcut în toate felurile PNL și conducere națională, sau că este un aliat și apărător de nădejde al PSD, uneori mai înverșunat împotriva opoziției chiar mai mult decât alți pesediști”.

Mai puțin tranșantă, Luminița Jivan, președinta PSD Caraș Severin, a explicat pentru EvZ că momentan a discutat cu liberalii despre susținerea proiectului lor, dar că „vom discuta problema în Biroul Politic Județean”.

