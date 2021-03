Leul pierde teren în continuare în raport cu Euro. Este o nouă depreciere a monedei naționale, conform anunțului făcut, luni, de Banca Națională a României. Este al patrulea maxim consecutiv atins de moneda oficială din UE, conform ultimului curs valutar. Celelalte trei precedente s-au înregistrat săptămâna trecută.

De asemenea, leul a pierdut teren și în fața dolarului american conform oficialilor de la BNR. Iată cum arată cotațiile principalelor monede ale lumii, în raport cu leul, astăzi, luni, 8 Martie.

Leul are din nou probleme în raport cu Euro. Experții financiari prevăd că moneda națională va continua să se deprecieze puternic în acest an

Euro- 4.8838 lei +0.0007 lei

Dolar- 4.1118 lei +0.0194 lei

Francul elvețian- 4.4060

Lira sterlină- 5.6917 lei +0.0439 lei

Euro crescuse vineri, 5 Martie, pentru a treia oară consecutiv, cu 0.0047 lei. A fost al treilea maxim istoric pe care l-a atins moneda europeană în raport cu leul în ultimele trei zile. Specialiștii economici prevăd că leul va continua să se deprecieze în continuare în acest an. Și este de așteptat că se va atinge pragul psihologic de 5 lei pentru 1 Euro.

Moneda europeană a crescut constant cu circa 0.0010 și 0.0020 lei în primele trei luni de la începutul anului.

De asemenea, dolarul american crescuse vineri cu 0.0421 lei, până la 4.0924 lei, cea mai mare valoare din ultima perioadă.

Au existat o mare instabilitate a dolarului american în ultimul an. Pandemia de coronavirus a creat mari probleme pentru moenda din SUA

Cursul leu-dolar a fost extrem de fluctuant în ultimul an. La data de 23 martie 2020 dolarul era cotat la 4,5316 lei/dolar, cea mai mare valoare din istorie. Însă, într-un an a scăzut până la circa 4 lei/dolar și chiar sub această valoare. Explicația se poate găsi în marile probleme economice înregistrate de Statele Unite ale Americii, în perioada pandemiei de coronavirus. Dar și în instabilitatea politică și socială cu care s-a confruntat America în ultimul an.