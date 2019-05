Doliu internațional! A murit un mare artist și muzician!

Muzicianul american Leon Redbone, cunoscut pentru relansarea stilurilor muzicale de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, a decedat joi la vârsta de 69 de ani, au anunţat apropiaţii săi pe site-ul său oficial.





"Cu inimile grele anunţăm că în această dimineaţă, 30 mai 2019, Leon Redbone a traversat delta spre acest ţărm magnific. A plecat din lumea noastră cu chitara lui, însoţitorul său de încredere Rover, şi salutând din vârful pălăriei", se arată într-un comunicat scris în stilul caracteristic al muzicianului, cunoscut pentru misterul pe care l-a păstrat în jurul persoanei sale.

Nu au fost menţionate cauza sau locul decesului. Muzicianul s-a retras în 2015 din cauza unor probleme de sănătate.

Cu o prezenţă scenică amintind de o combinaţie între chitaristul american Frank Zappa, legenda franceză a jazz-ului Marcel Zanini şi comediantul Groucho Marx, Leon Redbone a dezvăluit că era născut Dickran Gobalian în Cipru, înainte de a emigra în Canada în anii 1960 - părând ieşit dintr-un vechi music-hall, fiind considerat în acelaşi timp un muzician de jazz, de folk sau de blues.

Lui Redbone îi plăcea să recreeze lumea dispărută a "minstrel shows" - spectacole de music-hall itinerante prezentate în sudul SUA de la sfârşitul secolului al XIX-lea până la criza din 1929. El a atins celebritatea în anii 1970, apărând în celebrele emisiuni americane precum "Saturday Night Live" şi "Tonight Show" al lui Johnny Carson în anii 1980.

În mod paradoxal, una dintre cele mai cunoscute piese ale sale fost intitulată "Please Don't Talk About Me When I'm Gone" (Te rog nu vorbi despre mine când sunt plecat). Un documentar din 2018 despre Redbone a primit acelaşi titlu.

Muzicianul a lansat 16 albume, începând cu "On the Track" în 1975 şi încheind cu "Flying By" în 2014

Viorica Dancila CONTRAATACA! LOVITURA pentru Darius Valcov! Pe cine a adus acum in Guvern

Pagina 1 din 1