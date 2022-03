Legendarul Tudor Gheorghe a lăsat mască pe toată lumea! Dezvăluiri incredibile după moartea soției: „Am primit un mesaj dumnezeiesc la un moment dat”

Maestrul Tudor Gherghe rezistă cu greu pierderii soției sale, care a trecut în neființă de mai bine de un an.

Pierderea soției l-a afectat enorm pe Tudor Gherghe

„Am primit un mesaj dumnezeiesc la un moment dat, apropo de câți oameni, câți prieteni am, câți dușmani am… Și am primit un mesaj când s-a făcut un an de la moartea doamnei Tudor”, povestește Tudor Gherghe.

În aceste momente grele, Tudor Gherghe declară, cu lacrimi în ochi, că oamenii au mare nevoie să li se spună o vorbă bună.

„Am primit un mesaj extraordinar, de la o persoană necunoscută, un om care a spus: «Domnule Tudor Gheorghe, alinați-vă cât mai repede suferința, să ne-o puteți alina și pe a noastră»”, spune maestrul.

Georgeta Luchian, soția artistului, a jucat roluri complexe în teatrul feminin

Georgeta Luchian Tudor se năștea în septembrie 1934, în Brăila. A debutat la Teatrul Național din Craiova în rolul Fanchette, din „Nunta lui Figaro” de Beaumarchais.

A jucat roluri complexe, Maria Lothundiaz în „Valetul de cupă” de H. de Balzac, Cenuşăreasa în „Pantofiorul de aur” de E. Liţu, Clarice în „Slugă la doi stăpâni” de Goldoni, Sanda Augustin în „Amurgul acela violet” de Ion D. Sîrbu, Marion în „Marion Delorme” de V. Hugo, Domnişoara Nastasia în piesa cu același nume, scrisă de G. M. Zamfirescu sau Viorica în „Micul infern” de Mircea Ştefănescu.

În ultimul spectacol, „Micul Infern”, actrița a jucat alături de soțul său, Tudor Gherghe, cu care a fost căsătorită vreme de 56 de ani.

Despre această perioadă a vieții, Tudor Gheorghe declara: „Au fost ani frumoşi, petrecuţi lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit şi mă susţine”.

Georgeta Luchian Tudor, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale Teatrului Marin Sorescu, a murit

Georgeta Luchian Tudor, soția artistului Tudor Gheorghe, a murit. Aceasta era una dintre cele mai îndrăgite artiste ale Teatrului Marin Sorescu din Craiova. Anunțul a fost făcut de reprezentanții municipalității craiovene.

„Teatrul Naţional ”Marin Sorescu” anunţă cu tristeţe plecarea la cele veşnice a actriţei Georgeta Luchian Tudor, una dintre actriţele emblematice ale unei instituţii pe care a slujit-o cu un talent ieşit din comun, şi este alături în aceste momente de soţul ei, artistul Tudor Gheorghe”, au informat reprezentanţii Naţionalului craiovean.