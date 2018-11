Legendarul Federer îi va fi mentor lui Copil

Așa cum i-a promis în urmă cu o lună, după fi nala de la Basel, uluitorul tenismen elvețian s-a ținut de cuvânt. Marius a fost inclus în programul de pregătire din această iarnă al lui „The Swiss Maestro”.





Planetele au început încet-încet să se alinieze și pentru singurul tenismen român care mai evoluează în principalele turnee de simplu.

Marius Copil (28 de ani), jucător ce acum se regăsește pe locul 60 în ierarhia mondială, a avut în urmă cu o lună un parcurs incredibil în cadrul turneului ATP 500 de la Basel (Elveția). Venit din calificări, a scos din joc doi tenismeni de calibru din Top 10, Marin Cilici și Alexsander Zverev (proaspătul câștigător la Turneul Campionilor), și a jucat finala, prima din carieră la acest nivel.

În ultimul act la Basel, „The Kid” l-a întâlnit pe nimeni altul decât Roger Federer (locul 3 mondial/37 de ani), învins, însă, de celebrul jucător din „Țara Cantoanelor” cu scorul de 7-6 (5), 6-4.

În decembrie, la Dubai

După un meci strâns, în care „The Swiss Maestro” cu greu făcea față serviciilor puternice ale lui Copil, elvețianul i-a promis românul că vrea să îl includă în programul său de pregătire din această iarnă. Și s-a ținut de cuvânt!

În prima săptămână a lunii decembrie, Marius Copil se va pregăti cot la cot cu Roger Federer, la Dubai. Acesta este, de fapt, un „ritual” al lui Roger, de a se pregăti alături de jucători în pauza de iarnă, pe care îi și ajută cu sfaturi.

Copil speră să fie manageriat de Țiriac

Pentru sezonul viitor, Federer urmărește să bifeze cel deal 100-lea titlu ATP din carieră, în timp ce un „target” pentru Copil ar fi să reușească să fie primit sub aripa lui Ion Țiriac. „Mi-aș dori să am din țară pe cineva ca manager, dacă se poate. Mi se pare mai important să fie lângă tine cineva din țară. Nu am discutat cu domnul Țiriac, dar ar fi o onoare să mă ajute dânsul, însă nu cred că este posibil. Mai am de urcat în clasament. M-aș bucura însă dacă m-ar manageria de acum. Ar fi o plăcere și o onoare”, a declarat Copil, în urmă cu câteva zile.

