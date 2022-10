Legendarul atacant a izbucnit în lacrimi după ultimul meci. „Visul s-a terminat, acum începe o nouă viață pentru mine”

Gonzalo Higuain a jucat ultimul său meci al carierei, marți dimineața, contra celor de la New York City, scor 0-3, într-o partidă din play-off-ul MLS. Atacantul argentintinian a început să plângă în fața fanilor, fiind finalul carierei sale.

„Visul s-a terminat, acum începe o nouă viață pentru mine. Simt ce se termină ceea ce am iubit. Fotbalul reprezintă jumătate din viața mea, 17 ani și imagini din carieră care îmi apar acum în minte. Acum, începe o nouă etapă a vieții mele, părăsesc ce am iubit cel mai mult cu conștiința împăcată. Mă voi bucura de ce va urma, de parteneră, de fata, de familie, de prieteni și de-abia aștept să fac asta.

Cea mai importantă parte a jocului este cea mentală. Poți avea tot talentul din lume, nu contează prea mult fără mental”, a spus Higuain.

El a fost în mai multe cluburi, printre care River Plate, Real Madrid, Napoli, AC Milan, Juventus, Chelsea și Inter Miami. Acesta a avut 75 de meciuri și 31 de goluri Argentinei, potrivit Digisport.

What an incredible career 👏

An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun

— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022