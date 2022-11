Legenda muzicii s-a stins din viață. A fost unul dintre cei mai buni chitariști din lume.„Nu m-am străduit să fiu diferit”

Keith Levene s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Membrul fondator al trupei „The Clash” suferea de o boală fără leac, care i-a adus sfârșitul. Chiar Adam Hammond, autorul cu care artistul abia terminase de scris o carte, a anunțat tragica veste.

Cel mai bun chitarist din toate timpurile avea cancer de ficat de mai bine de doi ani.„Cu mare tristețe raportez că prietenul meu apropiat și legendarul chitarist Public Image Limited Keith Levenerocvineri, 11 noiembrie.

Nu există nicio îndoială că Keith a fost unul dintre cei mai inovatori, îndrăzneți și influenți chitariști ai tuturor timpurilor”, a spus Adam Hammond pe Twitter.

A murit un mare chitarist

Keith Levine s-a născut în anul 1957, la Londra și a unit trupa „The Clash” cu Mick Jones și Paul Siminon. El a lucrat și cu Joe Strummer. Acesta a făcut echipă cu solistul Johnny Rotten, basistul John Wardle și toboșarul Jim Walker. În anul 1979, lansase deja albumul „Metal Box”, unul dintre cele mai bune ale genului post-punk.

„Nu m-am străduit să fiu diferit. Am avut doar ureche pentru ceea ce nu era în regulă. Așa că dacă am făcut ceva greșit, adică am făcut o greșeală sau am făcut ceva care nu era în ton, eram suficient de deschis la minte. Să-l ascult din nou”, spunea Keith Levine despre sine. Fostul basist al Oasis și membru al trupei Ride, Andy Bell, a spus că sunetul pe care îl făcea Levene la chitară a fost „ca diamantele măcinate care erau trase printr-un furtun de înaltă presiune.”, potrivit BBC.

Doliu în lumea muzicală

Pe 8 noiembrie a murit și Dan MCafferty din trupa rock Nazareth. Anunțul a fost făcut chiar de către fostul său coleg, Pete Agnew, cu care Dan MCafferty a legat o prietenie de zeci de ani.

Pe 10 noiembrie a murit și Gal Costa, considerată o legendă a muzicii braziliene și totodată și o muză a mişcării culturale braziliene Tropicalia de la sfârşitul anilor 1960. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Purtătoarea ei de cuvânt a anunțat tragica veste.