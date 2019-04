Confesiunile unui portar de legendă: Bogdan Stelea: „N-am fost ușă de biserică!”

Este din fire sanguin, dar a învățat să se controleze. Când ai în spatele tău o peluză care poate exploda oricând, nu-i ușor să-ți ții cumpătul. Și Bogdan Stelea a avut parte, aproape întodeauna, numai de stadioane pline. A apărat fenomenal dar a și greșit copilărește. Este cel mai selcționat portar al Naționalei României și a jucat pentru toți cei trei „granzi” din București.





A fost, alături de Florin Prunea, portarul „Generației de Aur” a Naționalei României. Dar rămâne, de departe, cel mai selecționat goalkeeper al echipei reprezentative de fotbal, cu 91 de meciuri în teren. A luat și goluri stupide, dar a avut și parade senzaționale care au salvat echipa în momente critice. A făcut parte din cea mai valoroasă garnitură a lui Dinamo, din toată istoria clubului, cea făcută de Mircea Lucescu, și a fost între buturi într-o semifinală a Cupei Cupelor. Dar a apucat să apere și cu bătrânii care, cu câțiva ani înainte, ajungea până în semifinalele Cupei Campionilor. A luat și goluri stupide, dar a și salvat echipele unde a jucat cu senzaționalele sale parade. A fost poreclit Arnold și, pe timpurim se striga pe stadioane: „Nu vă fie frică, apără Stelică!”. Deși dinamovist, a fost singurul portar care a intrat în poarta celor trei mari echipe din București: Dinamo, Steaua și Rapid. A fost un profesionist. Nici la echipele din campionatele străine unde a jucat nu s-a făcut de râs, ba dimpotrivă. Paradoxal, spune că meciul care l-a bucurat cel mai mult este unul în care nici n-a apucat să-și pună mănușile, iar cel mai trist a fost cel în care a primit un gol pe care nimeni nu-l putea evita. La 51 de ani, profesionistul Bogdan Stelea a deschis cutiuța cu amintiri din inima sa. Are și regrete pe care le povestește cum poate și el.

Dus la Dinamo de un antrenor de box

Ce voia uriașul Bogdan Stelea să se facă atunci când era mic? „Arnold” zâmbește: „Primul gând a fost să devin pilot, că am copilărit lângă Aeroportul Băneasa. De altfel, prima treaptă din liceu, clasele a IX-a și a X-a, cum era pe atunci, le-am făcut la liceul de aviație. Da’ mi-a trecut, că începusem cu fotbalul, era prea mult de învățat, și nu mai aveam timp. Am terminat, până la urmă, un liceu sportiv”. Dar cum a început Stelea fotbalul? Pe ce post a jucat la început? Când și-a dat seama că era făcut ca să devină portar? Povestește că, la fel ca toți copiii de pe atunci, a „debutat” în curtea școlii și pe maidane și că, în 1980, la 12 ani, l-a dus antrenorul de box Dumitru Ion, care a fost și antrenor federal, la Dinamo, că a fost dinamovist de mic. „Am fost portar de atunci până la capăt! Mie mi-a plăcut să fiu portar. Nu eram înalt și prea voinic, că am început să cresc mai târziu, de pe la 14-15 ani. Calități, însă, aveam... Și curaj, da’ nu știam să apăr decât instinctiv. La mine s-a impus talentul și dorința de a face performanță”, rememorează Bogdan Stelea.

Titular în cea mai valoroasă echipă a lui Dinamo din toate timpurile

Care a fost fotbalistul pe care l-a avut drept model? A fost fundaș, mijlocaș, atacant sau portar? Râde cu toată gura: „Evident, un portar! Modelul meu a fost Vasile Iordache, chit că era stelist. Dinaintea mea n-aveam de unde să aleg, că nu-i vedeam... Iar din cei străini, din vremea mea, miau plăcut mult danezul Schmeichel și spaniolul Zubizarreta. Și columbianul Rene Higuita era foarte bun dacă n-ar fi făcut gesturile alea”.

A fost junior la Dinamo și a fost promovat în 1986 la echipa mare. Cum s-a simțit în vestiar, lângă atâtea nume consacrate? A ajuns la Iași, sub formă de împrumut, apoi a revenit și s-a impus definitiv.

Se trage de cercelușul din urechea stângă, în timp ce se gândește: „Pe timpul acela erau în echipă Dragnea, Orac, Balaci, Alexandru Nicolae și Stănescu. În echipa făurită de Mircea Lucescu am jucat alături de Vaișcovici, Cămătaru, Rednic, Lupu, Lupescu, Andone, Klein, Mihăescu, Sabău... Din păcate, deși era un lot extrem de valoros, echipa s-a destrămat imediat după Campionatul Mondial din ’90”. Și, cum a fost pentru un puști de nici 20 de ani să intre în vestiar cu asemenea fotbaliști? Nu-l intimidau? Zâmbește: „La început a fost straniu... Îi vedeam ca pe niște Dumnezei. În general, s-au purtat frumos cu mine, dar mai făceau și glumele de vestiar inerente cu un puști. Mă mai luau la mișto când luam câte un gol aiurea. Dar m-am impus!”. Așa este, s-a impus și la club și la Națională.

Celebrul 3-0 în Ghencea și prietenii de la Dinamo

A făcut parte din echipa lui Dinamo, de la finalul anilor ’80, considerată a fi cea mai mare din istoria clubului de pe Șoseaua Ștefan cel Mare. A jucat în celebra semifinală cu Anderlecht, în 1990, și a câștigat campionatul, după un celebru 3-0, în toamna lui 1989, cu Steaua, în Ghencea. Își mângîie barba popească, aflată în contradicție antonimică cu creștetul ras, și se mândrește: „Mi se părea normal să-i batem la un moment dat! Că s-a întâmplat în Ghencea a fost și mai mare bucurie pentru noi. Dar campionatul a fost mai important ca meciul ăla. De altfel, am ajuns campioni după un 2-2 în Ștefan cel Mare. Atunci s-a decis!”. Care era atmosfera la Dinamo, în acea vreme? Cu cine era prieten? Avea prieteni și la Steaua, deși la meciurile directe săreau scântei... Pare că socotește: „Eram foarte bun prieten cu toți tinerii ca Sabău, Lupu sau Lupescu. Dar și cu cei mai în vârstă cum era regretatul Klein...”. De steliști nu spune nimic.

A renunțat la Standard Liege, nu atât pentru Rapid, cât pentru Națională

În 1991, pleacă la Mallorca. Care a fost contactul cu fotbalul mare, cu rigorile din vest? Unii colegi de-ai săi, deși erau fotbaliști experiementați, spuneau că au avut nevoie de mult timp ca să se adapteze. Recunoaște că nici lui nu i-a fost ușor: „Aveau altă mentalitate. M-a frapat tare modul în care priveau fotbalul. Pentru ei însemna totul, chiar dacă dădeau senzația că duc o viață normală. La noi erau mai multe cantonamente și restricții, iar în Spania nu te controla nimeni. Esențial era randamentul pe teren!”.

Stă doi ani în Spania, apoi se transferă în 1993, în Belgia, la Standard Liege. Cum a fost și experiența aceea? Stelea spune că în Belgia a dat peste un fotbal diferit: „Se juca predominant atletic. Era altceva decât învățasem în țară și peste ce dădusem în Spania. Chiar și antrenamentele erau diferite. Dar am stat doar patru luni, că m-am dus la Rapid, să prind Campionatul Mondial din America”. La Standard, îl aștepta banca de rezerve, că portarul titular, care fusese accidentat, își revenise și trebuia să aștepte să-i vină rândul: „Era un lucru pe care nu mi-l puteam permite!”.

La Mondialul american i-a luat locul lui Prunea. Dă din umeri: Nea Puiu Iordănescu a luat această decizie”. E modest, așa cum îi șade bine unui sportiv mare: „Dar Prunea a jucat trei meciuri cu America, Argentina și Suedia. Eu am prins doar Elveția și Columbia. Amândoi a trebuit să acceptăm hotărârea selecționerului”. N-a simțit nicio frustrare când Prunea a gafat decisiv în meciul cu Suedia. Ar fi apărat el, oare, atunci? Dă din umeri: „Habar n-am nici acum”.

Portar la cei trei „granzi” din București

Cum a fost în Giulești, că a stat doar o jumătate de sezon, pentru că, după aia, a plecat în Turcia, la Samsunspor. Se relaxea ză: „A fost OK! O perioadă foarte frumoasă. Am ajuns la Rapid când tocmai preluase Copos echipa. Când am ajuns echipa era pe locul zece și am terminat pe patru prinzând Cupa UEFA”. În 1995 revine în România, la Steaua.

Devine unul dintre primii fotbaliști care joacă la cele trei mari rivale din București: Dinamo, Rapid și Steaua. A avut probleme cu suporterii din Ghencea? Bogdan Stelea neagă categoric: „Nu! Niciodată! Sunt singurii fani cu care n-am avut nicio problemă. Cu cei dinamoviști am avut un incident, în 2005, când am revenit, iar cu rapidiștii, la fel, în 2002”.

