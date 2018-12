EXCLUSIV. Adevărul despre noua lege privind regimul armelor și al munițiilor. Legătura cu cazul Adrian Iovan

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, adoptat de Senat la sfârșitul lunii trecute cu 75 de voturi pentru, 16 împotrivă şi 11 abţineri, a aprins imaginația tuturor. Și asta mai ales pentru că dezbaterea publică nu a fost foarte publică, iar proiectul prezentat pe site-ul guvernului aruncă atât de multe trimiteri la legile anterioare, încât e foarte greu de descifrat rezultatul final. Pentru că în presă au apărut “bombe” care anunțau lăsarea armelor de foc la îndemâna oricui, am cerut părerea unui expert în arme și muniții, care, sub protecția anonimatului, ne-a clarificat situația.





EVZ: Salut. În legătură cu proiectul de modificare și completarea Legii privind regimul armelor și al...

Expert: Da, da... Știu despre ce e vroba. Lumea nu citeşte întreg proiectul. Citeşte doar titlul şi mai citeşte ce scriu nişte jurnalişti care nu au habar despre ce vorbesc. Legea nu modifică dreptul de acordare al armelor de foc letale. Sunt aceiaşi oameni care aveau dreptul să-şi cumpere arme și până acum. Adică toată lumea care îndeplinea condiţiile respective, - să ai 18 ani, să nu ai cazier etc - îşi putea lua armă. LUNGĂ, atenţie! Arme lungi, nu arme scurte.

- Dar armele scurte?

- Armele scurte, pentru apărarte şi pază, pe care le poţi purta la tine, în trafic sau aiurea, au mai puţine restricţii. Dar restul, adică armele lungi, nu pot fi purtate aşa, oricum.

- Așadar, armele scurte nu vor mai avea atâtea restricții?

- Cei care au dreptul la armă scurtă, adică pistol sau revolver, sunt din anumite categorii. Mai precis militarii, poliţiştii, demnitarii și magistraţii. Acestea sunt categoriile care îşi pot lua armă scurtă. În rest, orice cetăţean român, cu vârsta de peste 18 ani, fără cazier, are dreptul să-şi cumpere armă de foc, dar armă LUNGĂ, care se poate folosi la: vânătoare, tir sportiv, colecţie...

- Deci nu se va schimba nimic în legătură cu cazierul…

- Nu, pentru că este vorba nu de modul de cumpărare, ci de modul de păstrare al armei. De exemplu: eu am avut armă, am fost condamnat şi, după un an, conform legii, nu mai puteam deţine arma respectivă, trebuia s-o predau. Sau dacă sunt crime cu violenţă sau mai ştiu eu ce. Ei bine, acum vor să elimine acest aspect, dar numai pentru cei care au deja armă. În niciun caz pentru cei care vor să-şi cumpere.

- Nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere...

- Nu. S-a schimbat numai pentru cei care au deja armament. De exemplu, pentru vânătoare ai maximum 300 de cartuşe de fiecare armă de calibrul respectiv. Ei bine, ei vor s-o facă de 500 de cartuşe. Dar n-are nicio relevanţă că ai 300 sau ai 500 de cartuşe. Care-i problema? Dacă vrei să faci ceva rău, o faci. Nici nu are rost să vorbim de acest aspect. La tir sportiv rămâne neschimbat: 1.000 de bucăţi pe arma de calibrul respectiv. Şi la apărare şi pază, adică la militari, demnitari şi poliţişti, cei care au dreptul la armă scurtă, li s-a mai dat 50 de cartuşe în plus.

- Altceva?

- Dreptul de a purta în afara reşedinţei două încărcătoare la capacitate maximă. Până acum, aveai voie să porţi doar 12 cartuşe la tine. Unele au încărcătoare de 5, altele de 10, altele de 20. Deci nu mai există limită. Ai două încărcătoare pentru arma respectivă, alea sunt...

- Deci nu poate să-şi cumpere oricine pistol...

- Oricne?? Pistol?? Exclus! Pentru pază şi apărare, atenţie, sunt armele scurte. Armele scurte mai sunt şi pentru sportivi, sau instructorii sportive sau antrenori.

- Dar dacă eu, personal, mă simt ameninţat, o să am dreptul să cumpăr?

- Nu! Tu, civil, nu ai voie!

- Deci n-o să am voie să-mi cumpăr pistol în niciun context?

- Nu, este strict interzis. Noua lege nu se referă la civili. Deci voi, civilii, n-o să aveţi dreptul la pistol sau revolver, aşa cum nu l-aţi avut nici înainte. Acest aspect nu s-a modificat. Aveţi dreptul la arme letale lungi. Atât! Şi numai dacă sunt destinate, repet, tirului sportiv, vânătorii sau colecţiei.

- S-a speculat şi pe acest aspect. Dacă ai o puşcă, o iei cu tine...

