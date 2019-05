Legea junglei în Delta Dunării. Ghid rănit grav de un „teribilist de bani gata”, care „zbura” cu șalupa

Un individ, de 43 de ani, din Argeș, este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe după ce, aflat, în stare de ebrietate, într-o șalupă care circula cu viteză spre un lac din Delta Dunării, a aruncat cu paharul într-o altă șalupă în care erau turiști germani, cioburile de sticlă rănindu-l pe ghidul român în zona ochilor.





Incidentul violent, care i-a îngrozit pe turiștii germani, ornitologi, s-a întâmplat vineri seara, înaintea de intrarea pe lacul Trei Iezere, fiind filmat și postat pe Facebook de ghidul român care îi plimba într-o minicroazieră din Delta Dunării. Barca în care se aflau a fost destabilizată periculos de o șalupă rapidă în care se aflau doi bărbați gălăgioși și în evidentă stare de ebrietate.

“Aproape de intrarea în lac apare o barcă rapidă condusă aparent de nişte “băieţaşi” turmentaţi care accelerează şi trec pe lângă noi în trombă provocând un val de un metru ce aproape ne-a zburat de pe scaune. Am făcut semn să oprească dar nici vorbă, conducătorul a întors barcă şi a revenit în trombă, înjurând şi tachinându-ne, iar după câteva schimburi de urări s-au întors şi au făcut o nouă rundă în jurul bărcii spre stupefacția nemţilor. Eu am început să filmez … Unul din ocupanţii bărcii a aruncat cu un pahar de sticlă lovindu-mă direct în ochi. La impact paharul s-a spart, producându-mi mai multe tăieturi din care două destul de adânci. Clienţii mei au rămas stupefiaţi la vederea sângelui care ţâşnea din faţa mea, crezând că am pierdut un ochi”, a povestit ghidul Daniel Petrecu, fotograf profesionist, pe pagina sa de Facebook.

Ghidul, care a depus plângere la poliție și urmează să meargă și la Medicina Legală, acuză autoritățile că nu fac nimic în asemenea situații, dând de înțeles că în Delta Dunării guvernează legea junglei. “Acum rămâne să vedem ce stabilesc autorităţile, dar din păcate acest incident nu este unul singular. De ani de zile nimeni nu face nimic în privinţa teribiliştilor de bani gata sau a celor ce consideră Delta Dunării ca un tărâm al nimănui unde nu există lege, reguli sau bun simţ. Problema este că nimeni, dar absolut nimeni nu ia nicio măsură pentru a combate aceste derapaje care în scurt timp vor duce la probleme şi mai serioase în Delta Dunării.” Postarea lui Daniel Petrescu a avut peste 100.000 de vizualizări.

Reacția IPJ Tulcea a apărut astăzi la ora 16:30.“La data de 10.05.2019, polițiștii IPJ Tulcea au fost sesizați prin plângere depusă de un bărbat, de 44 de ani, din localitatea Maliuc, la sediul Postului de Poliție Maliuc, despre faptul că în cursul aceleiași zile, în zona Mila 23, în timp ce se afla într-o ambarcațiune cu turiști străini, a fost agresat de o persoană necunoscută, aflată într-o altă ambarcațiune. În urma agresiunii, reclamantul a fost rănit. În baza sesizării și activităților desfășurate imediat de polițiști, a fost identificată persoana implicată, fiind vorba de un bărbat de 43 ani din Argeș. În cauză s-a întocmit dosar penal, în care se continuă cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.”(Captura tulceanoastra.ro)

