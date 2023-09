Legea austerității, în dezbatere la CCR. Sesizarea a primit termen pe 18 octombrie

Legea austerității intră în dezbatere la Curtea Constituțională în data de 18 octombrie. Este vorba despre proiectul privind măsurile fiscal-bugetare pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Parlamentarii USR și ai partidului Forța Dreptei, dar și doi deputați PNL, au depus o sesizare cu privire la aspectele de neconstituționalitate ale proiectului. Anunțul cu privire la sesizarea pe legea austeritățiia fost făcut de purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

„Acum 20 de minute am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Cum spuneam, am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină”, a anunțat Ionuț Moșteanu.

El a precizat că sesizarea conține 46 de pagini din care rezultă că au fost încălcate mai multe articole constituționale. Ionuț Moșteanu a precizat că o parte din aspecte sunt legate de procedură, de respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în astfel de situații. Mai mult, a atras atenția reprezentantul USR, legea austerității nu este un proiect unitar.

Astfel, unele prevederi se aplică peste o lună, altele de anul viitor, iar unele abia din 2025. Iar acest lucru contravine recomandărilor CCR. Curtea, a spus Ionuț Moșteanu, a spus că Guvernul își poate angaja răspunderea doar pe acte normative cu caracter de urgență.

Purtătorul de cuvânt al USR a mai adăugat că legea austerității pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea a încălcat principiul securităţii juridice. Aceasta este caracterizată prin lipsă de claritate și predictibilitate.

Ionuț Moşteanu a explicat că până la momentul în care CCR se va pronunța, legea nu va produce efecte și nu va intra în vigoare.

Premierul Marcel Ciolacu nu a comentat foarte mult în legătură cu sesizarea depusă de parlamentarii formațiunilor de opoziție la CCR pe Legea austerității. El a precizat doar că este dreptul acestora să depună o sesizare.

Premierul a precizat că nu va comenta o decizie a CCR, indiferent ce va reglementa aceasta.

„Ce a declarat Curtea ? Cred că nici nu au primit-o. Eu o am, şi eu am primit-o, sunt prim-ministru al României. Haideţi să-i lăsăm să…Niciodată nu am comentat o decizie a Curţii”, a declarat Marcel Ciolacu.