Opinia experților. Legea pentru votul din Diaspora, între prostie și neconstituționalitate

Proiectul de lege de modificare a legilor electorale a fost întocmit, dezbătut și votat în Parlament, în mare viteză. Pentru a fi votat, cele două Camere s-au întrunit în sesiune extraordinară. Potrivit modificărilor făcute, românii din Diaspora vor vota trei zile, de vineri până duminică, pot vota și clasic, dar și prin corespondență și secțiile rămân deschise până la miezul nopții. După incidentele de la scrutinul din 26 mai, când mii de români din străinătate nu au putut vota, s-a înființat o comisie specială comună ale celor două Camere ale Parlamentului. Cu consultarea Autorității Electorale permamente, parlamentarii au făcut modificările de mai sus





Reglementarea votului din străinătate s-a făcut la cald, sub presiune și sub imperiul emoțiilor, ignorând prevederile Legii fundamentale. Articolul 16 din Constituție, la punctul 1 arată că: Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Specialiști în drept constituțional spun că modificările făcute sunt excesive.

Probleme pe bandă rulantă

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune că prevederile legii electorale privind votul în Diaspora sunt absurde și lipsite de sens. Potrivit acestuia, politicienii Puterii și Opoziției au făcut front comun pe modificările aduse legilor electorale pentru a pune capăt scandalului pe care românii din Diaspora îl fac la fiecare scrutin electoral din cauză că nu pot vota. „Cred că ideea este să o facă să nu mai zică nimeni nimic. Alegerile din ziua de vineri sunt total inutile deoarece este zi de lucru, nu cred că se vor înghesui la vot. Sâmbătă fac altceva și vor merge să voteze tot duminică”, a explicat fostul judecător constitutional pentru Evenimentul zilei.

Acesta a mai remarcat un aspect, cel legat de campania electorală. Potrivit legii, campania se încheie cu 24 de ore înainte de ora la care începe să se voteze. Cei din străinătate votează, dar în țară continuă campania electorală.

Președintele Comisiei speciale, senatorul Dorin Bădulescu spune că nu s-a pus în discuție acest aspect, al campaniei electorale, dar nu crede că asta va fi o problemă deoarece campania se face în țară și mai puțin în străinătate.

Augustin Zegrean a mai semnalat o problemă: Cine păzește secțiile din străinătate timp de trei zile și cine asigură securitatea urnelor? În opinia lui, introducerea votului electronic ar fi rezolvat toate aceste probleme care apar la votul din Diaspora. Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, fost judecător constituțional spune că reglementarea distinctă pentru cetățenii români din străinătate este o chestiune de oportunitate. „Nu există suficiente secții de votare și nici nu se pot face așa cum prevede legea valabilă în țară. De exemplu, în Australia au fost 3 secții de votare și unii au fost nevoiți să meargă 700 de kilometri să voteze. În țară este obligatoriu o anumită distanță, dar în străinătate nu se poate. Este o situație atipică și s-au luat soluții în consecință”, a afirmat Toni Greblă pentru EvZ.

Neregulile din țară au fost ignorate

Senatorul PSD Șerban Nicolae, care are și el o inițiativă privind modificarea legii electorale, a spus că luni a lipsit la votul din plen deoarece el consideră legea neconstituțională. „Probleme nu au fost doar în străinătate, au fost și în țară și asta din cauza tabletei de verificare. Puteau fi 6 ștampile, 6 cabine, dacă oamenii se puneau în șir indian să fie verificați pe tabletă. Dacă cineva va avea interes să verifice va vedea că verificarea pe tablet a fost fix zero și că se putea vota multiplu. Eu am propus declarația pe propria răspundere. Cetățeanul să fie informat că dacă votează de mai multe ori este pasibil să fie judecat pentru infracțiunea de vot multiplu și fraudă, care înseamnă închisoare până la zece ani. Și dacă el este dispus să se sacrifice pentru un politician, e treaba lui”, a explicat senatorul. Acesta a mai spus că tratamentul este discriminatoriu.

Democrația costă, uneori inutil

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 2 12