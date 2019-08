Simona Ionescu a scos în evidență, cu ajutorul unui reportaj realizat de postul francez TV 5, discrepanțele uriașe de abordare a unei situații de urgență între statul francez și cel român.

„In urmă cu circa 50 de minute (la jurnalul de la ora 22.00, ora României) am văzut la postul francez TV 5 un reportaj despre serviciul lor 112. Probabil, cazul din Caracalul românesc i-a injectat si pe jurnaliștii francezi și au vrut să-și liniștească publicul. Au avut, de fapt, și ei un caz deosebit, dar nu am prins eu începutul știrii, dar revin cu precizările necesare. Reporterii le-au arătat telespectatorilor deci, cum Serviciul lor 112 a reușit localizarea unui turist francez rătăcit în niște munți din Italia, după ce acesta a apelat 112 al italienilor. Angajatul francez de la acest serviciu de urgență explica modalitatea de localizare, rapidă, și a precizat că eroarea poate fi de 12-14 metri.

Recomand domnului Raed Arafat să-i pună pe dispecerii și ce mai sunt ei pe la 112 să vizioneze reportajul de la TV5, dar și să trimită în documentare și la specializare o echipă de-a noastră la confrații francezi, ca să învețe cum se vorbește la telefon cu cei care cer ajutor și cum se localizează apelul. Dacă nu avem și nu avem sistem tehnic performant (deși Ambulanța are, poate localiza o adresă de unde se sună de pe mobil!), domnul secretar de stat să facă eforturi și să cumpere. Nu mai trebuie nimic ca să constatăm că sistemul e la pământ, că funcționează ca o centrală telefonică.

Adaug datele despre căutarea turistului francez, deoarece de la el a început tevatura, căci italienii nu au reușit să-l localizeze timp de 28 de ore.

Accidentul a avut loc în zona Policastro, la sud de Napoli, însă victima nu a putut fi localizată după ce a sunat la numărul de urgență și a cerut ajutor. Mesajul a fost primit de carabinierii din Lagonegro, însă aceștia nu l-au putut localiza, iar telefonul victimei părea a fi descărcat. Un elicopter a fost chemat abia după 28 de ore de la apelul bărbatului, după ce fusese localizat de 112 francez”, a fost postarea Simonei Ionescu pe pagina personală de Facebook.

