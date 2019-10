Sadio Mane are 27 de ani și este unul dintre jucătorii de bază pentru „cormorani”, iar salariul lui este pe măsură. Senegalezul își investește banii acolo unde este cea mai mare nevoie, în orașul său natal.

Acesta a declarat într-un interviu: „Stau și mă gândesc: De ce să îmi doresc 10 Ferrari-uri, 20 de ceasuri cu diamante sau două avioane? Nu ar trebui să fac ceva pentru lumea mea. Nu am avut parte de educație. Eu am flămânzit, am lucrat pe câmp, am supraviețuit războaielor, am jucat fotbal în picioarele goale și alte lucruri urâte, dar acum vreau să îi mulțumesc fotbalului pentru tot ce mi-a dat și vreau să ajut alți oameni”.

Jucătorul de la Liverpool oferă bani regulat tuturor celor dintr-o regiune foarte săracă, sume care contribuie serios la economia familiilor. Mane construiește case, a construit un stadion, cumpără haine și mâncare pentru cei nevoiași.

„Nu am nevoie de mașini luxoase, case uriașe, să călătoresc singur cu avionul personal. Prefer ca oamenii ca mine să primească măcar puțin din ce am primit și eu”, a mai comentat vicecampionul Angliei, informează digisport.

Mane provine dintr-o familie extrem de săracă, iar în momentul în care s-a dus la o academie de fotbal, în Dakar, Senegal, a fost luat în colimator de colegi. Mijlocaşul ofensiv a devenit unul dintre sportivii bine plătiţi, primind 90.000 de lire pe săptămână pe Anfield. Dar începuturile carierei au fost departe de a fi ideale.

Acum Sadio Mane este unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Liverpool. În sezonul trecut, în care „cormoranii” au câştigat Champions League, a făcut câteva dezvăluiri interesante despre momentul în care a început să joace fotbal. El a fost subiect de glume pentru colegii săi, despre modul în care se îmbrăca și arăta ca fizic, fiind ironizat de coechipieri.

„Toţi rădeau de mine. Nu arătam ca un fotbalist, purtam nişte pantaloni care nu aveau nimic în comun cu un şort de fotbal. Ghetele mele de fotbal erau complet jupuite şi erau reparate de mine cu sârmă”, a mai spus Mane, prezent la Cupa Africii.

