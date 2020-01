După alegerile prezidențiale din mai 2018, considerate frauduloase și ilegitime de către opoziție și o mare parte a comunității internaționale, chavistul Nicolas Maduro a fost reales. În acest proces, Guaido a fost recunoscut ca președinte de cincizeci de țări, inclusiv de către Franța s-a numărat printre primele.

Un an mai târziu, bilanţul său este slab: el nu a reușit să-l alunge pe Maduro de la putere, iar, pe 5 ianuarie, acesta a încercat să împiedice realegerea sa în funcția de șef al Adunării, blocându-i pur şi simplu lui Guaido, precum şi susținătorilor săi, accesul în Parlament. Totuşi, el a fost reales, dar represiunea este acerbă. Încălcând interdicția de a părăsi țara care îi este aplicată, Guaido a ieșit prin Columbia la începutul acestei săptămâni pentru a-l vizita pe Ivan Duque, președintele țării care primește majoritatea refugiaților venezueleni.

Apoi s-a alăturat Europei, unde a vorbit, la Davos, în fața unei camere pline, și a fost primit, printre altele, de Boris Johnson. Vineri seara, l-a cunoscut pe Emmanuel Macron. Rezultatul turneului său european pare slab, liderii nefiind hotărâți asupra unor măsuri concrete care să-l ajute. Ciclul revoltelor obișnuite care are loc din nou în Venezuela încearcă, fără succes, să demită puterea chavista care este pe cale să se redreseze? Mai are Juan Guaido vreo șansă de a-și atinge obiectivele?

Reporter: Care a fost rezultatul conversației dvs. cu Emmanuel Macron?

Juan Guaido: În primul rând, a fost vorba despre stabilirea unor relații mai strânse, ceea ce este important în acest context. Nu este ușor să realizezi tragedia venezueleană, dacă nu o vezi. Faptul că nu avem apă în fiecare zi, nu avem energie electrică, nici un stat de drept… Ceea ce se întâmplă în Venezuela este aproape incredibil. Era vorba să-i oferim informații de primă mână despre situație și despre nevoia noastră urgentă de a găsi alte soluții, de a obține alegeri libere, de a deschide ușa schimbării. Am vorbit despre ce putem face. Președintele Macron a spus-o într-un tweet: este vorba de a pune mai multă presiune asupra dictaturii și de a răspunde la situații de urgență umanitare. Nu numai în Venezuela, ci și în Columbia, Ecuador, Peru, în țările care au primit cea mai mare pondere din diaspora, refugiați, al căror număr a ajuns la 5 milioane, potrivit Organizației Statelor Americane. Era vorba de a gândi cum să aplici presiunea asupra guvernului în cel mai bun mod.

Reporter: Ați vorbit, vineri seară, la Casa Americii Latine, despre aurul de sânge, extras ilegal din Venezuela…

Juan Guaido: Acum câțiva ani, vorbeam despre diamante de sânge. În Venezuela, aurul poate fi descris ca atare. În plus, populațiile indigene sunt deplasate, există un ecocid în Amazon, cel mai mare de pe planetă, am discutat acest lucru cu președintele Macron. Am vorbit despre reducerea emisiilor de CO2, dar, în cazul Venezuelei, este mult mai bazic decât asta: vorbim despre defrișări, tehnici dăunătoare și ireversibile pentru mine. În Amazon, râurile sunt otrăvite, populaţiile aborigene sunt ucise. De asemenea, am vorbit despre necesitatea păstrării demnității umane în Venezuela, iar Franța poate juca un rol foarte important în acest domeniu.

Reporter: Liderii europeni au decis să nu aplice sancțiuni suplimentare. Finalmente, care este rezultatul concret al acestei vizite în Europa?

Juan Guaido: Am vorbit despre sancțiuni împotriva criminalilor puterii, individuale. Și, de asemenea, despre schimbul de informații. Întrucât, în Franța, există un stat de drept, vom comunica mai bine cu privire la identitatea celor care încalcă drepturile omului, corupții care delapidează bani venezueleni și se îmbogățesc datorită aurului de sânge, pentru a finanța grupuri neregulate și para-statale. Veniturile din vânzarea acestui aur intră în Venezuela în numerar, în euro. Fapt care generează şi o inegalitate uriașă între venezueleni. Pentru că economia a devenit dolarizată, de fapt folosim și aur. În statul Bolivar, plătim în aur, și, în Caracas, în dolari. Ceea ce se întâmplă este foarte primitiv, nu răspunde nici unei logici politice. Cei care au o sursă de monedă pot supraviețui. Dar peste 75-80% din populație nu are acces la valută forte. Își câștigă viața în bolivari și câștigă echivalentul a 3,5 dolari pe lună pentru un profesor. În urmă cu douăzeci de ani, guvernul chavist vorbea despre justiție socială. Dar este un guvern criminal, care folosește oamenii. El încearcă să-i divizeze, pentru opinia internațională, când nu mai este vorba despre ideologie, ci despre drepturi fundamentale, dreptul la viață.

Reporter: Ne-am întâlnit pe 8 februarie 2019, acum aproape un an, la Universitatea Centrală din Venezuela. Fetele vă strigau: „Juan, te iubesc!” în sală, aveai o notă de popularitate de 61% şi ea a scăzut la 38%… Ce s-a întâmplat? S-au săturat oamenii? Au pierdut speranța?

Juan Guaido: Mai degrabă ar fi astăzi de 39-41%… Trebuie văzut că, pe 4 ianuarie 2019, eram la 0,3%. Am obținut un sprijin semnificativ pornind de la nimic. Am încă o majoritate solidă. Este foarte frustrant, ne confruntăm cu ELN, disidenți ai FARC, grupuri de civili înarmați, un regim lipsit de scrupule… Și am subestimat capacitatea regimului de a face rău, care este apropiată de fascism, de extremism. Dar, astăzi, pe lângă partidele politice, am integrat uniunile, bisericile care joacă un rol important în Venezuela. Știind bine cu cine ne confruntăm… Pe 15 ianuarie, pentru a avea acces la Parlament, a trebuit să ne confruntăm, nu cu armata, ci cu paramilitarii care au tras în maşina mea. În ziua în care demonstram cu profesorii. De parcă asta nu ar fi fost suficient, ne-au aruncat excremente. Dictatura este într-o logică a mafiilor, a criminalilor. Aceste dificultăți ne oferă o a doua șansă de a continua procesul. În ceea ce privește cifrele la care faceți referire, acestea sunt întotdeauna de opt până la zece ori mai mari decât cele ale dictatorului. Vrem ca această situaţie să se schimbe acum.

Reporter: Însă anul trecut, aţi spus că prăbuşirea lui Maduro este o chestiune de zile și, astăzi, nu numai că el este încă acolo, dar, în plus, vă este greu să vă îndepliniţi funcția legală de președinte al Adunării Naționale. Maduro pare mai solid ca niciodată. Care sunt următorii pași?

Juan Guaido: Maduro este ceva mai mult decât primarul din Fuerte Tiuna (orașul militar Caracas). Care a fost ultimul său act de guvernare? El nu guvernează, el exercită puterea ca un dictator. Este închis între palatul său Miraflores și Fuerte Tiuna. Uneori are ceremonii oficiale în spatele ușilor închise, pentru a oferi imaginea unui lider. Nu știu dacă a inaugurat recent o școală sau o lucrare… Dar el nu controlează economia. Vorbește despre puterea sa, dar o face în primul rând pentru a încerca să mă omoare și să îi bage în închisoare pe cei care luptă fără arme, prin non-violență. Este singura lui forță. În rest, el recunoaște că nu controlează economia, nu este ca și cum ar fi spus: „Urmează să dolarizăm economia”. De fapt, este vorba despre o situaţie care i-a fost impusă. Imaginaţi-vă cum ar fi ca președintele Franței să spună: „De acum înainte, vom folosi dolarul pentru că economia ne-a scăpat de sub contro!” Nu există control. Și la graniță, ce zonă controlează el? Niciuna. Deci nu-l văd la putere, ci înrădăcinat.

Reporter: Totuşi el este cel care ocupă puterea, care atribuie vizele de intrare în țară, de exemplu, nu d-voastră!

Juan Guaido: El o exercită într-o manieră sadică. Dar nu controlează nimic. Astfel încât este forțat să folosească grupuri paramilitare. Pe 5 și 7 ianuarie am reușit să intrăm în Parlament și de aceea le-a trimis. Nu cred că are vreo putere, în afară de asta, are puterea oricărui criminal care intră în casa ta cu o armă. Acesta este motivul pentru care cerem ajutorul lumii. Avem majoritatea, continuăm lupta noastră, care nu este o chestiune de ideologie, ci de drepturi fundamentale. Astăzi, Venezuela nu seamănă mai mult cu Cuba decât cu Siria, cu 5 milioane de refugiați, o contracție de 25% din PIB, 7 milioane de persoane în situații de urgență umanitară, 3,5 dolari pe lună, fără acces la servicii de bază, 83% din locuințe fără apă curentă în mod regulat… Aceasta este urgența în care ne aflăm și pentru care solicităm sprijinul Franței și al lumii.

Reporter: Programul dvs. a fost întotdeauna „sfârșitul uzurpării, guvern de tranziţie, alegeri libere”. În sfârșit, astăzi, solicitați alegeri, care devin primul pas. Negociind?

Juan Guaido: Fără sfârșitul uzurpării, nu pot exista alegeri libere. Am negociat în Republica Dominicană în 2018, apoi în 2019, dictatura a blocat această posibilitate. Dar pentru alegerile libere, avem nevoie de anumite condiții. Ideea este să le obținem prin restabilirea instituțiilor, un consiliu electoral național transparent… dar cu Maduro, ar fi aproape imposibil.

Reporter: Cum aţi putea obţine toate acestea?

Juan Guaido: Prin presiune. Nu vor avea o iluminare. Această putere care a mers până la uciderea lui Fernando Alban (un deputat despre care guvernul spune că s-a aruncat de la o fereastră a închisorii serviciilor de informații, în octombrie 2018, nota editorului), pentru a ne persecuta, pentru a lua parlamentul cu ajutorul armatei, nu o va face voluntar. Deci, este important ca lumea să facă presiuni.

Reporter: Au fost cazuri de corupție în rândurile dvs., deputaţi pe care i-aţi demis. Cum comunicați cu baza dvs. pentru a o linişti? Cum vă asigurați că nu se va mai repeta?

Juan Guaido: Este interesant, deoarece aceste cazuri, pe care le-am denunțat, sunt tocmai cele care sunt complicele dictaturii de astăzi (Luis Parra, unul dintre deputații excluși, este cel care a fost ales în fruntea Parlamentului graţie chaviştilor). Este clar că a existat o intenție. Avem o linie foarte clară de luptă pentru transparență, pentru responsabilitate. Nivelul corupției la putere a fost enorm, 300 de miliarde de dolari care au dispărut (din 1999, conform cifrelor Adunării Naționale de opoziție), dar diferența este că am reacționat rapid. Și nu vom tolera acest tip de comportament.

Interviu realizat de Claire Meynial

