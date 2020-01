Dacă Donald Trump își anunță planul, așa cum este prevăzut marți, Organizația de Eliberare a Palestinei (OLP) își rezervă dreptul de „a se retrage din acordul interimar”, denumirea rezultatelor concrete ale discuțiilor de la Oslo, a declarat pentru AFP Saeb Erekat, secretar general al OLP. „Acest plan va transforma ocupația temporară în ocupație permanentă”, a adăugat el.

Palestinienii, care boicotează oficialii americani după transferul ambasadei americane la Ierusalim, afirmă că nu au fost invitați la aceste discuții la Washington, unde urmează să fie anunțat planul de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu. „Planul lui Trump este complotul secolului pentru a lichida cauza palestiniană”, a declarat ministrul palestinian al Afacerilor Externe într-un comunicat.

În conformitate cu acordul interimar numit Oslo II, din septembrie 1995, dintre OLP și Israel, Cisiordania este împărțită în Zona A, aflată sub control civil și de securitate palestinian, Zona B, sub control civil şi de securitate israelian, și Zona C sub control civil și de securitate israelian. Acest acord interimar trebuia să se încheie în 1999, dar de atunci el a tot fost reînnoit tacit de către ambele părți.

