Lazăr a fost distrus cu martori. Iohannis a confirmat. Breaking news politic

PSD s-a prezentat, vineri, la consultările de la Palatul Cotroceni, cu o delegație formată din Eugen Nicolicea, Marin Iancu şi Ioan Muntean, foşti deţinuţi politici. La finalul întrevederii, aceștia au susținut o declarație de presă cu privire la discuțiile avute cu președintele Iohannis.





„Cu privire la prezența lor aici, ținând cont că invitația președintelui a fost cu privire la discuție pe Justiție, nu referendum. De drepturile și libertățile cetățenești de după 1989, nu ar fi trebuit să se ocupe cineva care a refuzat eliberarea unor oameni chinuiți de regim. Întrebările nu ni s-au comunicat, dar cei doi domni au propus o întrebare: „Dacă la 30 de la revoluție, persoane care au fost torționari, pot să ocupe funții așa importate, o funcție de procuror general, care să apere drepturile și libertățile cetățenești?”, a declarat Nicolicea.

„În anul 1980, am fost condamnat la 8 ani de temniță grea. Am ajuns la Aiud, unde m-au băgat cu regim restrictiv. Din acest pluton făcea parte și Lazăr. El m-a amânat de două ori. Odată am ieșit să îmi susțin cauza. M-au izolat pentru 10 zile. Am cerut domnului președinte să semneze decretul să îl revoce din funcție și a spus că o să vadă”, a declarat Munteanu.

„Am fost deținut politic, inițial 10 ani, iar al doilea recurs, la 8, după un decret am rămas și 5 ani și 4 luni. Mi-au dat 5 ani, am executat 5 ani, trei luni și 18 zile. Am fost amânat de 4 ori, nejustificat. Am participat la activitățile pentru reeducare. În legătură cu Lazăr, eu nu am știu cine este procuror și nici nu am fost curios să văd. Când am văzut la Antena 3, m-au sunat colegii și mi-au spus. m-am uitat și eu în documentele mele. Mă interesa să fiu liber. Acest om lipsit de cultul umanității, din cauza lui, am făcut încă 4 ani de zile”, a declarat Iancu.

„Președintele au stat de vorbă cu cei doi și dumnealor au avut două propuneri de întrebări: „E normal ca la 30 de ani după căderea regimului comunist, torționari să fie promovați în funcții de conducere gigantice? / La 30 de la revoluție, persoane care au fost torționari, pot să ocupe funții așa importate, o funcție de procuror general, care să apere drepturile și libertățile cetățenești?”, a conchis Nicolicea

