Lorette a înroşit din nou butonul de „like”. Imaginaţia fanilor a luat-o razna

Îndrăgita mulatră, Laurette Atindeho a uluit din nou fanii cu silueta ei de invidiat. Frumoasa vedetă nu ezită să se fotografieze în ipostaze care dau frâu imaginaţiei numeroşilor ei fani. Ultima ei fotografie a făcut să se înroşească butonul de „like”





Laurette este acum o femeie singură după ce s-a despărţit de soţul ei, Ciprian Nistor, potrivit cancan.ro

Motivul despărţirii a fost gelozia lui Ciprian care trebuie să-şi efectueze o pedeapsă în penitenciar. Laurette mai ieşea din când în când la câte un club în compania unor bărbaţi.

Aceasta a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că cei doi au ajuns la separare.

„Azi s-a pronunțat divorțul și imediat cum am ieșit, am simțit să scriu pe Facebook. A fost o căsătorie controversată, dar pe noi ne-au legat dragostea și respectul. Eu m-am căsătorit cu tot sufletul, speram ca soțul meu să vină acasă și să ne bucurăm de familia noastră împreună. Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință să transform căsnicia mea într-o adevărată familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele părți. Nici lui nu i-a fost ușor în închisoare, îl mai apuca gelozia. S-a terminat pentru că așa a fost să fie. Nu regret pasul făcut, Dumnezeu a avut un plan cu mine.

Soțul meu a fost îngerul meu păzitor atunci când am avut cea mai mare nevoie, când nimeni nu se gândea la mine. O să-i mulțumesc mult că a fost alături de mine, așa cum am fost și eu de el. Mi-aș fi dorit o nuntă frumoasă, familia lângă mine, o petrecere frumoasă. Îmi vine să plâng un pic, a fost ceva intens.

m avut un an și opt luni cu bune și cu rele. Eu sunt sinceră și pun suflet în relațiile mele. Sunt singură, dar nu duc lipsă de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineață. Sper ca Dumnzeu să îmi scoată în cale bărbatul cu care să merg înainte în viață. Sunt liniștită, am grijă de fetița mea care a început clasa pregătitoare”, a declarat Laurette imediat după ce s-a oficializat divorțul de Ciprian Nistor.

