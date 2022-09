Laurențiu Reghecampf își serbează ziua alături de iubită. Postarea care o va înfuria pe Anamaria Prodan

Așa că și-a asumat acest lucru și a postat pe Instagram o poză alături de Corina Caciuc, cea care i-a dăruit un băiețel și un mesaj mai mult decât evident: “Te iubesc, inimă” a scris antrenorul. Deocamdată impresara nu a reacționat nici la faptul că încă soțul ei împlinește astăzi o frumoasă vârstă, nici la mesajul pe care l-a postat acesta. Ultima fotografie postată de Anamaria Prodan o surprinde într-o ipostază incendiară și îi subliniază liniile perfecte ale corpului.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află încă în proces de divorț

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în plin process de divorț de la începutul acestui an. Până acum magistrații au stabilit că Laurențiu îi datorează Anei pensia alimentară din februarie 2022 de când a fost introdusă acțiunea și că are dreptul să ia copilul pe care îl are cu impresara două weekend-uri pe lună. Pensia alimentară a fost stabilită la 2000 de euro pe lună.

Însă divorțul este abia la început. În afară de custodia celui mic, cei doi protagoniști au de împărțit și o adevărată avere. Despre această avere, Anamaria Prodan spunea că deja antrenorul a luat din conturi ceea ce a crezut că I se cuvine și că și-ar fi trecut pe numele său și un imobil din altă țară.

Sunt foarte mari probleme între fostul cuplu

Pe de altă parte cei doi se și execută silit, în special Anamaria Prodan, care a cerut instanței să-l execute pe antrenor pentru pensia alimentară. Lucru pe care l-a și reușit. Antrenorul nu a stat cu mâinile în sân ci a dat-o și el în judecată pe impresară pentru că ar fi calomniat-o pe actuala sa iubită. Următorul termen în dosarul de divorț este stabilit peste câteva zile.