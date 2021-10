Laurențiu Reghecampf face primele declarații legate de divorț. Anamaria Prodan primește o replică din partea soțului

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ocupă de câteva luni prima pagină a ziarelor de scandal. Antrenorul de la CS Universitatea Craiova a susținut faptul că a depus actele de divorț, însă frumoasa lui soție a încercat să păstreze aparențele. Recent, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Anamaria Prodan a recunoscut faptul că urmează să divorțeze și a făcut publice o serie de informații legate de partaj.

Sexy-impresara a vorbit deschis despre modul în care acest eveniment îi afectează familia. Deși este o femeie extrem de puternică, tot ceea ce se întâmplă o afectează. Cel mai mult suferă Bebe, mezinul familiei, care plânge mai mereu din cauza despărțirii dintre părinții săi.

Laurențiu Reghecampf nu a vorbit prea mult în presă despre toate aceste evenimente. El a fost cel care a anunțat faptul că a depus actele de divorț, însă nu a mai făcut nicio altă declarație. Pentru că soția lui a ieșit public și a vorbit deschis despre tot ce se întâmplă, a decis să reacționeze, însă nu la tv. Pe rețelele sociale ale antrenorului a apărut un mesaj menit să transmită tot ceea ce simte. Declarațiile sale au fost scurte, reacționând la tot ceea ce a spus soția sa.

„Va veni un moment când trebuie să decizi să întorci o pagină sau să închizi cartea”, a fost mesajul postat de Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a aflat despre divorț de la un polițist. Laurențiu Reghecampf nu a vorbit nimic cu ea

În emisiunea lui Cătălin Măruță, sexy-impresara a decis să dezvăluie și modul în care a aflat despre divorț. Soțul ei nu a vorbit nimic cu ea înainte de a anunța public despărțirea. A declarat la tv că a depus actele, iar Anamaria Prodan nu a știut despre ce este vorba, crezând că soțul ei a glumit pe seama reporterilor. Tocmai din acest motiv a continua să îi apere imaginea și să susțină faptul că nu se pune problema de o despărțire.

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam. M-a oprit un polițist și m-a întrebat cum s-a întâmplat așa ceva. Că tocmai a anunțat soțul dumneavoastră în presă că divorțează. Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant.

Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar. Noi am trecut printr-o perioadă grea. Un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea. Un an nu am făcut nimic. Am încercat să o salvez pe mama. Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta.

Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America. Eu sunt omul care nu regret nimic. Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, a declarat Anamaria Prodan.