Laura Vicol, înlocuită în Comisia Juridică. A fost numit un deputat PSD

Laura Vicol a fost înlocuită în Comisia Juridică luni, 14 octombrie. Funcția de președinte al Comisiei a fost preluată de un deputat al Partidului Social Democrat.

Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD, a fost desemnată noul președinte al Comisiei Juridice din Parlament, după ce Laura Vicol și-a dat demisia din această funcție. Numirea sa vine într-un moment important, având în vedere complexitatea activităților legislative desfășurate în comisie.

Tănăsescu este deputat de Dolj și se află la al doilea mandat în Camera Deputaților. Pe parcursul actualului mandat, a avut un rol activ în activitatea parlamentară, inițiind 85 de propuneri legislative, dintre care 31 au fost deja promulgate, reflectând implicarea sa constantă în procesul legislativ.

Înainte de a deveni deputat, Tănăsescu a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, între 2014 și 2016, acumulând o experiență importantă în administrația publică locală.

Laura Vicol a demisionat de la Comisia juridică

Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților pe 8 octombrie, menționând presiunile și situația complicată legată de scandalul Nordis ca fiind motivele care au stat la baza deciziei sale. Ea a explicat că, în acest context tensionat, a considerat oportun să se retragă temporar din funcție.

Vicol a declarat că demisia sa a fost determinată de atacurile pe care le consideră nedrepte și extrem de grave. De asemenea, a precizat că această decizie este una temporară, având ca scop clarificarea acuzațiilor și circumstanțelor care au dus la aceste presiuni, lăsând să se înțeleagă că ar putea reveni în funcție odată ce situația va fi clarificată.

Două zile mai târziu acesta a demisionat și din cadrul Partidului Social Democrat. În scrisoarea de demisie, ea a menționat că decizia sa a fost influențată de o „campanie de denigrare” și de un „linșaj mediatic” îndreptat împotriva sa.

În acest context, Marcel Ciolacu plănuiește schimbări legislative

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat vineri că demisia Laurei Vicol din partid reprezintă un gest adecvat, subliniind că afacerea Nordis nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat. Întrebat despre acest subiect, Ciolacu a adus în discuție necesitatea unor modificări legislative în viitor.

„Puteţi să o întrebaţi pe doamna Vicol. Nu am treabă. Nu vă supăraţi. Eu înţeleg ce încercaţi. Eu vă spun un singur lucru: nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD. Nu ştiu dacă e ceva în justiţie. Am văzut şi eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. De aceea, împreună cu domnul Simonis, am modificat legislaţia ca să nu se mai întâmple acest lucru. Scurt şi la obiect”, a adăugat preşedintele PSD.

Un grup de parlamentari PSD a înaintat miercuri un proiect de modificare a legii privind calitatea în construcții, care limitează avansul pe care dezvoltatorii imobiliari îl pot solicita la încheierea promisiunii de vânzare la maximum 10% din prețul total al imobilului. Propunerea legislativă va fi supusă mai întâi dezbaterii în Senat, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților.