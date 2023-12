Laura Giurcanu și Sânziana Negru, scandal la America Express. Și-au aruncat cuvinte dure

Laura Giurcanu și Sânziana Negru s-au certat la America Express, chiar în timpul unei probe. Misiunea cu canoe din ediția de luni, 4 decembrie, nu a fost deloc una ușoară pentru fete și au cedat. „Amândouă ziceam despre cealaltă că vâslește prost!”, spune Laura.

Ceartă între Laura Giurcanu și Sânziana Negru

Sânziana Negru a declarat că deranjat-o foarte tare când Laura a făcut-o isterică și că a iertat-o cu greu. „Cred că problemele tale sunt mai mult interne, Sânziana!”, spune brusc Laura. „Mi-ai zis că sunt isterică și că am probleme interne!”, spune la testimoniale Sânziana Negru, încă supărată pe cele întâmplate.

Laura a spus că Sânziana Negru s-a enervat foarte tare și că a dat vina pe ea pentru eșecul propriu. Ea mai declarat că prietena sa și-a pierdut cumpătul.

„Păi, erai isterică! Te enervaseși foarte tare și în loc să mergem înainte cu calm…”, îi explică Laura Giurcanu. „Tu țipai la mine!”, îi reproșează Sânziana Negru. A urmat mai apoi o replică ce a făcut-o pe iubita lui Ștefan Floroaica să arunce vâsla, cedând sub presiunea momentului: „Nu îți pune eșecul propriu pe mine, te rog!”, îi spune Laura.

Sânziana Negru și-a acuzat colega

Sânziana a mai declarat că Laura o critică mereu și că nu poate față provocărilor din America Express dacă nu se oprește. Colega ei a spus că realitatea este alta și că Sânziana se supără mult prea ușor.

„Băi, termină! Termină cu astea! Fac bine ce fac! Am mers de multe ori cu barca, lasă-mă să fac ce pot! Mă critici încontinuu!”, a țipat Sânziana l-a colega ei. „E jignitor să îmi spui că am probleme interne și că am probleme psihice! Asta e jignitor”, i-a spus la testimoniale Sânziana Laurei. „Dacă tu crezi că eu ți-am zis că ai probleme psihice… din nou, e foarte mult despre cum le percepi tu și de cum te poziționezi tu cu tine”, a spus Laura.

De la ce a pornit totul

Laura a mai spus că Sânziana a adunat foarte multe frustrări în competiția de la Antena 1 și că nu s-a mai putut controla.

„Spui niște cuvinte și omul le ia așa cum le spui”, a completat Sânziana. „Am zis asta pentru că eu nu cred că ce s-a întâmplat acum pe barcă are atât de mult legătură cu vâslitul. Are legătură cu frustrările pe care le-ai adunat: ziua cu autostopul, cu faptul că alții sunt înaintea noastră…”, a declarat Laura la A1.