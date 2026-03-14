Laszlo Balint pleacă de la Oțelul Galați după înfrângerea cu Csikszereda: A fost ultimul meu meci

Antrenorul László Balint a anunțat sâmbătă seară că se desparte de Oțelul Galați, după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața echipei FK Csíkszereda, scor 2-3, în prima etapă din play-out-ul Liga I.

Tehnicianul a declarat la finalul partidei că decizia îi aparține și că echipa ar putea avea nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice.

„Eu vreau să mulțumesc tuturor. Am mulțumit și jucătorilor, în primul rând pentru atitudine și pentru spirit. Vreau să mulțumesc și spectatorilor, tuturor celor din club cu care am colaborat în ultimul an. A fost un an foarte frumos pentru mine. În această seară a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oțelul Galați. Este decizia mea finală”, a declarat Balint.

Tehnicianul a explicat că, deși se consideră un luptător, a ajuns la concluzia că echipa ar putea beneficia de o schimbare: „Chiar dacă săptămâna trecută v-am spus că sunt un luptător, și așa este, eu sunt omul care merge până la capăt într-o astfel de luptă. Dar consider că în acest moment grupul de jucători poate avea nevoie de o schimbare de energie în ceea ce privește omul care îi conduce”.

László Balint a mai spus că el și staff-ul său au depus toate eforturile pentru a obține rezultate, chiar dacă ultimele săptămâni au fost dificile pentru echipă.

„Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință împreună cu băieții mei din staff. Am dat tot ce am avut mai bun pentru această echipă, am muncit foarte mult, în condiții deloc ușoare. Ultima perioadă ne-a tras foarte mult în jos. Au fost multe aspecte care au adus echipa în această situație”, a afirmat antrenorul.

El a adăugat că pleacă cu amintiri plăcute și că este convins că echipa poate încheia sezonul într-o notă pozitivă.

„Rămân cu amintiri multe și frumoase. Consider că această echipă va termina cu fruntea sus play-out-ul. Jucătorii au calitate”, a mai spus Balint.

Potrivit tehnicianului, despărțirea urmează să fie oficializată prin semnarea documentelor necesare.

După acest rezultat, Oțelul ocupă locul al patrulea în play-out, cu 21 de puncte, în timp ce Csíkszereda a ajuns la 19 puncte și se află pe poziția a cincea în clasament.