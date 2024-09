Viața la țară. Oamenii care au inspirat personajele din Las Fierbinți

București. Las Fierbinți, serialul de mare succes difuzat de Pro TV, își are originile în viața rurală din România. Scenaristul Mimi Brănescu a dezvăluit care au fost sursele din care s-a inspirat pentru personajele sale.

Mimi Brănescu a recunoscut că s-a inspirat în conturarea personajelor sale din viața la țară din perioada adolescenței. El spune că nu a încercat să-și râdă de ei, oferindu-le loc în serial, ci să-i salveze de la uitare.

Mimi Brănescu este un apreciat scenarist, dramaturg și actor. Datorită peniței sale, serialul Las Fierbinți a înregistrat un succes foarte mare. Aproape că nu mai există român care să nu fi auzit de Bobiță, Giani, Ardiles, Celentano, Firicel sau Dorel.

Iar situațiile comice în care apar aceștia par trase la indigo după cele din viața reală, din orice comună. Mulți dintre cei care urmăresc serialul Las Fierbinți, a devenit un

Scenaristul a relatat că sursa inspirației sale a fost lumea satului din urmă cu câțiva ani, de pe vremea când era un adolescent de 17 - 18 ani. Din amintirile sale au apărut șeful de post, dar și hoțul satului, întruchipat de Ardiles. El a mărturisit că personajele pe care le-a întruchipat există în realitate și că au făcut parte din viața lui petrecută pe ulițele din Lehliu, județul Călărași.

Scenaristul serialului Las Fierbinți spune că inspirându-se din lumea satului, pentru personajele sale, nu a dorit să-și râdă de ele. Dimpotrivă, și-a propus, prin serial, să le salveze de la uitare, să le prezinte tuturor. Spune că a încercat să înțeleagă comportamentul acelor oameni.

„Nu am vrut să râd de ei (n.r. de personajele din realitate care l-au inspirat) am îmbunătățit personajele din serial. Am încercat să-i salvez, de fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară”, a spus Mimi Brănescu, în podcastul lui Adrian Artene.