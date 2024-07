Monden Chinul la care a fost supusă o ispită de la Insula Iubirii. A afectat-o enorm







București. Larisa Mârtan, una dintre ispitele de la Insula Iubirii, sezonul 8, a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, a spus că are frica de abandon din cauza familiei sale cu probleme.

Larisa Mârtan a fost părăsită când era însărcinată

Ispita de la Insula Iubirii, Antena 1, a povestit că a avut o relație de doi ani și că familia fostului său iubit n-a plăcut-o niciodată. Ea a rămas însărcinată, dar a făcut avort din cauza tensiunilor pe care le avea cu rudele fostului său partener.

Tânăra a declarat că familia fostului său iubit avea o părere proastă despre ea pentru că nu avea facultate. Ispita a spus că acesta s-a despărțit de ea printr-un mesaj pentru că a fost influențat de apropiați și că a fost nevoită să facă avort.

A fost nevoită să facă avort

„Eram în luna a doua de sarcină. M-a anunțat printr-un mesaj, eu am încercat să cer mai multe explicații, eu nu am aflat chiar totul la început. Motivul a fost că eu îl țin pe loc și el pe mine și că nu o să putem fi fericiți niciodată amândoi. Am încercat să îl rog să mă ajute în perioada respectivă și am luat decizia de comun acord să renunț la acea sarcină”, a povestit Larisa Mârtan la castingul de la Antena 1.

Cine este Larisa Mârtan, noua ispită de la Insula Iubirii

Larisa a mai spus că părinții ei s-au despărțit când avea 9 ani și că nu a crescut într-o familie unită. Cu toate acestea, tânăra și-a găsit liniștea și fericirea în dans. Ea speră să se îndrăgostească din nou la Insula Iubirii și să lege prietenii.

Larisa, dar și celelealte ispite vor avea la dispoziție 21 de zile să îi testeze pe băieții care au venit să își testeze relația în emisiunea de la Antena 1. Atât ispitele, cât și băieții din cuplu vor sta într-un resort de lux din Thailanda și se vor cunoaște. Ei vor face multe activități și se vor distra la petreceri. Băieții vor fi nevoiți să stea departe de iubitele lor timp de 21 de zile și să vadă dacă reușesc să nu se îndrăgostească de ispite.