Gimnasta româncă este principala noastră speranţă la medalii pentru Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo.

Weekendul trecut, Larisa și-a făcut o apariție de-a dreptul răvășitoare, asupra ei aţintindu-se zeci de priviri. După câteva minute de bălăceală, renumita sportivă a oferit o imagine senzațională.

Larisa este acum singură, deoarece povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de un coleg de breaslă, Roland Modoran, a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit elegant, anul trecut

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape.

Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de OK și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie OK între noi, mai bine acum decât mai încolo”, a povestit Larisa Iordache, potrivit cancan.ro

