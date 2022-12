Lansările de rachete făcute de Coreea de Nord scot la iveală un secret bine ascuns

Utilitatea unui ICBM lansat sub apă este îndoielnică, dar fie că a fost un test al unei tehnologii reale sau o propagandă, este cea mai recentă obsesie a Coreei de Nord de a-și ascunde armele sub pământ – sau, în acest caz, sub apă.

Lansări de rachete

Bruce Bennett, un expert în Coreea de Nord, consideră că un fel de siloz subacvatic de rachete, ar putea fi folosit de Coreea de Nord. „De multă vreme, Coreea de Nord a avut o barjă folosită pentru lansări de rachete balistice pe mare”, a declarat Bennett.

Dar provocările construirii unei baze de rachete subacvatice „ar fi un efort dificil și costisitor”, a adăugat Bennett. Coreea de Nord ar trebui să construiască un lansator și să trimită o navă pentru a coborî racheta în el, fără a fi detectat.

Rachetele balistice ale Coreei de Nord, probabil înarmate cu focoase nucleare, sunt protejate în interiorul tunelurilor montane din care lansatoarele se pot lansa. Locurile sale de dezvoltare și de testare a armelor nucleare sunt protejate în spatele stâncilor.

Secretul Coreei de Nord

Bennett suspectează că Phenianul minte cu privire la bazele de rachete subacvatice: „Știm din trecut că această țară va pretinde că are astfel de capacități, încercând să pară mai puțin vulnerabil decât este în realitate”.

Coreea de Nord – care este atât de săracă și atât de izolată încât oamenii săi au mâncat iarbă pentru a evita foamea, iar regimul său supraviețuiește prin traficul de narcotice în străinătate și furtul cibernetic – continuă să își amenințe vecinii, jurând că va transforma Seulul într-un oraș din care se vor lansa rachete.

Unul dintre motivele pentru care regimul lui Kim Jong-un încă supraviețuiește este că lumea nu cunoaște câte arme de distrugere în masă deține și unde sunt ele ascunse, potrivit Business Insider.