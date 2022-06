Lagarde: „Creșterea dobânzilor depinde de inflație”

Christine Lagarde confirmă deciziile deja luate și oferă în plus, o nouă anticipare a ceea ce se pregătește să facă Banca Centrală Europeană pentru a încerca să combată inflația mult prea mare care, oricum, va rămâne așa „într-un mod nedorit încă ceva vreme”, din cauza preţului ridicat al energiei. În fața Comisiei pentru Afaceri Economice a Parlamentului European, Christine Lagarde confirmă și dorința de a „acționa împotriva riscurilor unei reapariții a fragmentării”, scrie Emanuele Bonnini în La Stampa.

Tradiționalul dialog economic dintre președintele BCE și Parlamentul UE a fost marcat de o apărare a opțiunilor BCE, luate pentru „a ne asigura că inflația se stabilizează la ținta noastră de 2% pe termen mediu”. În acest sens, creșterea dobânzilor, costul cu care banca centrală va împrumuta bani altor instituții de credit pentru ca acestea să-i acorde familiilor și afacerilor, joacă un rol considerat fundamental.

„Este o alegere substanțială și curajoasă”, subliniază președinta BCE, care urmăreşte o „normalizăre” a politicii monetare. Așa că în iulie, dobânzile vor creşte cu 0,25%, iar în septembrie se va înregistra o creștere suplimentară, cel puțin egală. „Dacă perspectiva inflației pe termen mediu persistă sau se înrăutățește, la întâlnirea noastră din septembrie va fi mai adecvată o creștere mai mare”.

Se teme totuşi că acest lucru ar putea înrăutăți condițiile economice, declanșând o nouă recesiune, cu reacții conexe din partea piețelor. Dar nici în faţa acestui scenariu prea puţin liniştitor, Lagarde nu dă semne că ar intenţiona să se răzgândească.

„Strategia noastra este aceea de a garanta stabilitatea, care este considerată asigurabilă cu o inflație de 2%”, le reamintește europarlamentarilor din diferitele grupuri. „Când inflația ajunge la 8,1%, trebuie să ne întrebăm ce să facem pentru a ne îndeplini mandatul. Deciziile noastre au fost luate în baza acestor date, așteptări și perspective pe termen mediu”.

La Frankfurt, se fac eforturi pentru „accelerarea finalizării elaborării unui nou instrument anti-fragmentare luat în considerare de Consiliul guvernatorilor”, adică instrumentul necesar pentru a proteja zona euro, în primul rând statele sale membre, de deteriorarea situaţiei. „Trebuie să fim absolut siguri că politica noastră este transmisă tuturor statelor membre. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci trebuie să oferim flexibilitate”.

Dacă Lagarde urmăreşte normalizarea politicii monetare, în acelaşi timp invită la accelerarea politicii non-monetare. Cu alte cuvinte: reforme. Şi cere guvernelor să implementeze Next Generation EU, programul anti-pandemie care include fondul de redresare, Fit for 55, pachetul de sustenabilitate care necesită investiții în mobilitate durabilă, construcție durabilă, utilizarea energiei regenerabile, precum și strategia UE cunoscută sub numele de RepowerEu, pentru a scăpa de dependența energetică de Rusia. (Traducerea Cătălina Păunel, RADOR)