Lacrimi și „Jocuri de putere”. Fără el Realitatea nu ar exista. Postul tv nu-l mai reprezintă. Anunțul lui a făcut furori printre fani

Oreste a scris pe Facebook o scrisoare deschisă în care își arată susținerea și aprecierile față de realizatorul Rareș Bogdan.

„Mă bucura enorm reîntoarcerea lui Rares la emisiunea care-i aparține! Întotdeauna am spus ca Realitatea fără el nu poate exista, el fără ea da! Publicul sau are nevoie de o garanție a calității și onestității, de un luptător neînfricat pentru o Românie frumoasa!

Îl consider pe Rares cel mai cultivat, pasionat și patriot realizator de emisiuni din întreaga media românească. Pentru mine a fost un privilegiu, o încântare și o mare onoare sa particip la dialogurile cu el și cu admirabili săi invitati!”, a scris Oreste.

Postarea lui a fost apreciată de peste 3 mii de internauți, a avut peste 800 de comentarii și sute de distribuiri. Acesta a adăugat că nu a avut contract cu postul de televiziune. „Precizez ca nu am avut nici un contract cu Realitatea, am venit timp de cinci ani exclusiv din credință ca împreuna cu el și alături de cei mai Onești jurnaliști și analiști politici putem oferi romanilor o platforma împotriva corupției, ticalosiei, mafiei politice, pentru susținerea statului democratic, și a orientării țării noastre către valorile și principiile lumii civilizate!”, susține Oreste.

El apreciază că postul de televiziune nu-l mai reprezintă. „Apreciez enorm, efortul, strădania și camaraderia lui Rares de a nu o pierde pe Oana și pe mine de pe lista invitaților lui! Ne leagă o puternica și autentica fraternitate! Eu am decis însă, in lumina ultimilor zile sa renunț la a mai fi prezent la Realitatea Tv, un post care nu ma mai reprezintă de ceva vreme încoace! Voi fi prezent întotdeauna, fără nici o alta condiție atunci când Rares ma va solicita, oriunde in alta parte!”, a scris Oreste.

Acesta a încheiat scrisoarea cu câteva explicații legate de principiile care, spune el, îl reprezintă. „Am stat câteva ore sa cuget la toate detaliile poveștii care au dus la interzicerea Oanei și a mea de pe post, am tras și toate concluziile necesare: eu am un singur capital, la care am contribuit in 24 de ani de presa și anume credibilitatea și aprecierea publicului meu, pe care nu vreau sa-l dezamăgesc vreodată cu intenție! Eu sunt educat de părinții mei sa îmi păstrez onoarea cu orice pret!

Cu regretul despărțirii momentane de minunata audiența a emisiunii Jocuri de putere, cu o imensa Tristețe de a nu mai trai minunatele clipe alături de Rares și invitații săi, de la Realitatea, dar cu speranța ca viața ne va oferi vreodată prilejul de a ne regăsi, poate in alta parte, închei aici aceste rânduri. Rămân același nebun liber și gata oricând, cu orice pret sa ma lupt cu Ciuma Roșie și cu soldații ei de tinichea, pana când mi-o îngădui bunul Dumnezeu!”, a încheiat Oreste.

Jurnalista Oana Stănciulescu a scris, tot pe Facebook, că, din decență, nu a făcut niciun fel de declarații față de acuzațiile care i s-au adus. „Pentru că s-au făcut tot felul de insinuari la grămadă, vreau sa precizez că nu am nimic de a face cu ce s-a spus în spațiul public în ultimele zile”, a scris Oana Stănciulescu.

