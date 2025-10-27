Lăcrămioara Chiru, Fildas Catena, la Gala Capital „Misiunea noastră e să fim aproape de oameni”

Grupul Fildas-Catena și-a consolidat în 2024 poziția de lider în sectorul de distribuție și retail farma, într-un context economic dificil. Grupul, care are peste 5 milioane de clienți fideli, a reușit să se adapteze rapid schimbărilor survenite în piață, valorificându-și avantajele competitive și experiența acumulată. Poziția financiară solidă, gradul sănătos de îndatorare și agilitatea și flexibilitatea specifică au creat premisele depășirii cu succes a provocărilor și crizelor.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.