Acesta nu înțelege cum persoanele care l-au „măcelărit” la un botez sunt în libertate, în timp ce el este la un pas de închisoare pentru că nu a achitat o amendă, scrie Cancan.

„Am fost uitat de toți finii și apropiații, toți m-au dat la o parte și nu vor să mai audă de mine. Nu mă așteptam la așa ceva, nimeni nu mai ține legătura cu mine. Am ajuns să fac pușcărie pentru o amendă de 7.000 de lei. Poliția și procuratura au luat imediat măsuri pentru sancțiunea pe care am primit-o, vor să mă bage la închisoare.

În schimb, nimeni nu a luat vreo măsură pentru că am fost «măcelărit» la botezul unde Adrian Minune a fost naș. Ba mai mult, tot pe mine m-au acuzat de ce s-a întâmplat acolo. Am angajat un avocat și l-am trimis la secția de poliție să vadă ce s-a întâmplat cu cazul meu.

S-a prezentat acolo, le-a spus că a venit în numele meu, iar poliția i-a spus că nu cunoaște nimic. Eu nu am putut merge cu avocatul pentru că sunt plecat din țară. Patronul localului unde am fost bătut se laudă că nu am ce să-i fac, că el este tare și că, dacă mă pun cu el, mă bagă la pușcărie.

Cer ajutorul prietenilor mei, să mă îndrume să procedez cum trebuie. Deci ce mi s-a întâmplat la botez este ceva incredibil. Am fost invitat de Adrian și am fost bătut de niște paznici, care pentru mine sunt niște femei. Au sărit pe mine mișelește și m-au atacat ca niște perverși. Dacă aveau puțin creier, nu trebuia să procedeze astfel. Patronul localului nu are nici el minte”, a spus „Regele barbutului”.

