Telespectatorii „Drag de România mea” sunt invitaţi să urmărească concertul aniversar susţinut de Paul Surugiu Fuego la Sala Palatului. Celebra serie a „Jandarmilor” şi „O viață minunată”, filmul de Crăciun din 1946 în regia lui Frank Capra, votat pe locul 11 în lista celor mai bune 100 de filme ale lumii, se numără şi ele în oferta zilelor de sărbătoare.

În Ajun de Crăciun, ediţii speciale „Oanapp” şi ”În direct cu viaţa”. Marţi, 24 decembrie, de la ora 15:00, Oana Mareş îi invită în direct, pentru o analiză de sfârşit de an, pe Dragoş Săbăreanu (designer de obiect), actorul Mihai Bobonete şi Amalia Năstase (publicitar). De la ora 17:40, Liana Stanciu va discuta în ediţia specială „În direct cu viaţa” despre tradiţii şi obiceiuri, alături de directoarea Muzeului Satului “Dimitrie Gusti” din București, conf. dr. Paulina Popoiu. De la Răzvan Exarhu, telespectatorii TVR 2 vor afla care sunt meniurile de sărbătoare, iar Petru Călinescu, alături de trupa New Vegas, va asigura muzica. La „În direct cu viaţa” vin pe 26 decembrie, de la ora 17:40, în a doua zi de Crăciun, artiştii Adrian Daminescu, Alexandru Arşinel şi Luminiţa Anghel.

„Câştigă România!” aduce, marţi, 24 decembrie, de la ora 20:00, o ediţie de poveste. Virgil Ianţu îi invită în concurs pe Sore, Paul Ipate şi Octavian Strunilă, iar vedetele se vor „duela” în cunoştinţe de cultură generală pentru a ajuta 60 de copii cu situaţie materială grea. În ediţia specială „Câştigă România!”, copiii vor primi jocuri quizz despre ţara noastră şi saci cu dulciuri.

„Am răspuns cu plăcere invitaţiei. În primul rând pentru că este singurul concurs de cultură generală şi în al doilea rând pentru că este prezentată de un bun prieten, Virgil Ianţu. Atmosfera a fost extraordinară, iar alături de Paul Ipate şi Octavian Strunilă m-am simţit ca „în sufrageria lui Virgil”. Copiii au fost minunaţi şi deschişi şi, când ştiau răspunsul la întrebare, ne „suflau”. Mă bucur că prin gestul meu am putut să fac câţiva copii fericiţi”, a spus Sore.

În seara de Ajun, de la ora 21:10, Iuliana Marciuc ne întâmpină la „Destine ca-n filme” cu muzică bună, într-o atmosferă de famile. Îi vom revedea pe mulţi dintre eroii acestui sezon, iar Moş Crăciun (Cristian Roman, de la “Taxiul cu Bomboane”), elfii şi spiriduşii (copiii corurilor conduse de Adina Sima (Musicanto) şi Cristina Manoliu) îi vor aştepta cu daruri. Printre invitaţii Iulianei Marciuc: Lorelai Moșneguțu, Bogdana şi Robert Dorodici, Adelina Toncean, Anca Nistor etc. Artistul Alin Gherghişan va cânta melodii de sezon, alături de copiii din spectacolul „Nepoţii lui Tănase”.

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii”. În Ajunul Crăciunului (marţi, 24 decembrie), de la ora 22.30, emisiunea Credo dedică o ediție specială sărbătorii Naşterii Domnului. Cu acest prilej, telespectatorii vor putea urmări în transmisiune directă Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru de la Vatican.

În ziua de Crăciun, de la ora 12.40, sub acelaşi generic, TVR 2 va transmite în direct din Piața San Pietro de la Vatican ceremonia Urbi et Orbi – mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc.

De Crăciun, concert aniversar Paul Surugiu-Fuego, de la ora 16:00! Pe 25 decembrie, la TVR 2 veți putea urmări integral concertul aniversar susţinut de Paul Surugiu-Fuego la Sala Palatului. Artistul a împlinit anul acesta 25 de ani de carieră pe care i-a celebrat într-un super spectacol. Concertul va fi captivant, o trecere prin mai multe tablouri artistice, cu șlagăre, dar și folclor autentic. Acompaniat de Orchestra Fraților Advahov din Chișinău, dar și de Angry Band, artistul susţine duete senzaționale alături de Mirabela Dauer, Irina Loghin, Mioara Velicu, Oana Lianu, dar și de Surorile Osoaianu și Nicolae cu Isidor Glib, din Basarabia. Tot în ziua de Crăciun, de la ora 23.35, puteţi urmări Concertul de Crăciun al artistei Claudia Robu, de la Opera Română.

Vineri, 27 decembrie, de la ora 17:10, TVR 2 va difuza spectacolul „Adrian Enache – Concert Tribut Marilor Artişti”. Alături de band-ul său, Adrian Enache interpretează melodii din repertoriul artiştilor Cornel Fugaru, Aurelian Andreescu, Mădălina Manole, Mihai Constantinescu, Laura Stoica, Gheorghe Dinică etc. „Este un concert pe care l-am susţinut de curând şi care s-a bucurat de un public numeros. Ideea a pornit de la „Duelul pianelor”, unde, în fiecare ediţie aduceam tribut unui mare artist. Proiectul s-a concretizat într-un spectacol după ce, în ultima perioadă showbiz-ul românesc a pierdut artişti de renume. Momentele vor fi cu atât mai emoţionante cu cât în sală s-au aflat membrii ai familiilor celor dispăruţi, iar unii dintre ei chiar au urcat pe scenă pentru a cânta alături de mine”, a spus Adrian Enache.

Cele mai frumoase filme se văd tot la TVR2. Din 25 decembrie, de la ora 14.10, nu rataţi ocazia de a revedea seria „Jandarmilor”, unde inegalabilul maestru al comediei franceze, Louis de Funès, joacă unul dintre rolurile sale memorabile, cel al jandarmului Ludovic Cruchot – „Jandarmul din Saint-Tropez” (25 decembrie), „Jandarmul la New York” (26 decembrie), „Jandarmul se însoară” (27 decembrie). Sâmbătă, de la ora 13:10 puteţi urmări filmul „Jandarmul la plimbare”, iar luni (30 decembrie) şi marţi (31 decembrie), de la ora 14:10, vă invităm la „Jandamul şi extratereştri”, respectiv „Jandarmul şi jandarmeriţele”.

Nu vor lipsi nici filmele cu şi despre cea mai frumoasă sărbătoare din an. „O viață minunată” (It’s a Wonderful Life), filmul de Crăciun din 1946 în regia lui Frank Capra, este oferit de Telecinemateca în seara de Crăciun. De la ora 21:10, telespectatorii pot urmări povestea „The Greatest Gift”, pe care Philip Van Doren Stern a scris-o în 1939. Filmul este considerat ca fiind unul dintre cele mai îndrăgite din cinematografia americană și a devenit o tradiție vizionarea acestuia în timpul sezonului de Crăciun. Joi, 26 decembrie, de la ora 11:10, avem „Pactul de Crăciun” (SUA, 2014), iar vineri, 27 decembrie, la aceeaşi oră, „E Crăciun în fiecare zi” (SUA, 2006).

Fascinaţia arenei colorate şi a muzicii triumfătoare stârneşte zâmbete telespectatorilor de orice vârstă. Pentru iubitorii circului, TVR 2 va difuza spectacolele „Gala Circului Nikulin” joi, 26 decembrie şi vineri, 27 decembrie, de la ora 11:00.



