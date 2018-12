La Timișoara se va face din nou FERTILIZARE IN VITRO într-un spital de stat

În Timișoara se va face din nou fertilizare in vitro (FIV) într-un spital de stat, după ce ani de zile această procedură medicală a fost oprită, din lipsă de dotări conforme cu cerințele europene. În ultimii ani, FIV s-a realizat doar în privat.





Pe lângă Spitalul Clinic de Urgență Județean Timișoara se va construi o nouă maternitate. Pentru realizarea acesteia, Consiliul Județean Timiș a accesat 12.000.000 de euro, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria. Banii au fost aprobați, acum se lucrează la Studiul de Fezabilitate, care trebuie predat până în luna martie 2019. Apoi urmează licitația pentru proiectare și execuție. Maternitatea ar urma să fie dată în folosință cel mai târziu în 2022.

”Nou născuții și mamele au tot dreptul să beneficieze de condiții europene și acest lucru l-am avut în vedere când am gândit strategia pe domeniul sănătății. Deloc de neglijat, ba chiar un obiectiv principal, este faptul că în cadrul noii maternități vor fi oferite în premieră în sistemul public din vestul tării servicii de fertilizare in vitro”, a anunțat Clin Dobra, președintele CJ Timiș.

Timişoara a fost primul centru din România în care s-a realizat fertilizarea in vitro, în urmă cu peste 20 de ani. Procedura a fost oprită de un deceniu, pentru că nu erau îndeplinite normele europene. Primul copil conceput prin FIV în țara noastră are 23 de ani și a venit pe lume la Timișoara, iar naș îi este chiar doctorul care s-a ocupat de procedură. Prof. univ. dr. Ioan Munteanu a înființat în 20 mai 1995, primul Centru de fertilizare in vitro din România.

