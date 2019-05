La Timișoara începe Diskoteka, cel mai mare festival de muzică disko din Europa

De vineri până duminică, pe stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara va avea loc DISKOteka, cel mai mare festival dedicat muzicii anilor ‘80 şi ’90 care e organizat vreodată în Europa.





Vor fi în total 5 scene, pe care vor urca, în total, peste 50 de artiști, care au lansat pe bandă succese muzicale ce se dovedesc și astăzi la fel de actuale, precum No Mercy, Sabrina, LayZee AKA Mr President, Captain Jack, Modern Talking, Ace of Base, Dr Alban, CC Catch, Sandra, Boney M, Ricchi e Poveri, Haddaway, East 17, Alphaville, Nana, Admiral C4C. Majoritatea dintre ei ajung în premieră în România, iar cu toții vor performa live. Fiecare seară de festival se va încheia recitaluri ale artiștilor și trupelor care au facut istorie în muzica mondială: Thomas Anders from Modern Talking, Jenny from Ace of Base, Boney M, Alphaville, Ricchi e Poveri, Dr. Alban. Biletele pentru Diskoteka Festival pot fi achiziționate de pe www.diskoteka.ro și www.bilete.ro.

