Dar ce înseamnă să colaborezi cu AI? Ce impact are asupra companiilor, organizațiilor și proceselor noastre de luare a deciziilor? Ce posibilități ne oferă și ce responsabilități ne impune?

Acestea sunt câteva dintre întrebările la care evenimentul NAKED AI, organizat de Cisco Italia și Logotel, Independent Design Company, a încercat să răspundă împreună cu un grup interdisciplinar de experți: Arthur I. Miller, profesor emerit la University College of London, Stephanie Dinkins, artist Transmedia din New York și italianca Anna Testa, specialist în vânzări inovație la Cisco. Managerii, antreprenorii și un public interesat de inteligența artificială și aplicațiile sale au participat la evenimentul online. O dezbatere care face parte dintr-un proiect de cercetare mai amplu în care Cisco Italia și Logotel pun sub semnul întrebării impactul pe care AI îl are asupra lumii afacerilor, etică, părtinire (o interpretare subiectivă distorsionată a realității), emoții și procesul creativ.

În timpul întâlnirii, a fost prezentat în avanpremieră filmul documentar NAKED AI: Ce se întâmplă când Inteligența artificială și creativitatea umană se întâlnesc? În film, 9 experți internaționali, inclusiv oameni de știință și designeri, ne fac să reflectăm asupra modului în care AI și creativitatea umană reușesc să colaboreze și asupra modului în care noi, ca indivizi și ca organizații, suntem chemați să luăm decizii din ce în ce mai urgente pentru a trăi într-o societate mai corectă și mai participativă.

„Inteligența artificială poate fi acel geniu al lămpii pe care l-am căutat în ultimii ani – spune Gianpaolo Barozzi, Leadership Cisco Systems pentru People & Community Innovation – Echipa noastră analizează tendințele viitorului muncii, inclusiv AI, și am vrut să studiem acest fenomen dezbrăcându-l de caracteristici prea tehnice și ezoterice. Am lucrat în parteneriat cu Logotel pentru a include o viziune și un sens de proiectare mai larg, oferind o perspectivă antropologică cercetării și formei unui film documentar, pentru a face subiectul AI cât mai popular posibil, a-l apropia de oameni și a alimenta dezbaterea. Pentru că la urma urmei, dacă AI poate fi geniul lămpii, rămâne responsabilitatea noastră să înțelegem care sunt dorinţele pe care dorim să ni le îndeplinească”.

A vorbi despre creativitate într-un context precum cel pe care îl trăim pare din ce în ce mai urgent – spune Cristina Favini, director de design și strateg Logotel – și inteligența artificială poate fi un aliat prețios. Ce se întâmplă atunci când creativitatea umană și AI se întâlnesc? Am vrut să răspundem împreună cu Cisco printr-o privire liberă și independentă, fără prejudecăți în încercarea de a căuta conexiuni.

O abilitate profundă a designului este de a da sens alegerilor, iar în Logotel, ca o companie independentă de design, am simțit nevoia de a crește gradul de conștientizare privind AI, de a fi mai conștienți de faptul că noi, oamenii, suntem mereu în spatele a tot. AI – continuă Cristina Favini – ne potenţează, dar ne impune noi responsabilități ca designeri, ca organizații, ca oameni. Pentru că într-un context în care omul se redescoperă mai fragil, avem nevoie și mai mult de înțelegerea rolului nostru în noile provocări care ne așteaptă privind dimensiunile eticii, esteticii și calificării oamenilor”.

Etică și inteligență artificială

Ce s-ar întâmpla (sau s-a întâmplat deja) dacă algoritmii sistemelor de inteligență artificială ar fi proiectaţi de oameni care provin toți din același mediu? Sau doar de bărbați, cu pielea de culoare deschisă, toți occidentali sau cu cursuri de formare similare? Proiectarea sistemelor de inteligență artificială ar suferi în mod inevitabil de o prejudecată (o interpretare subiectivă distorsionată a realității) care provoacă discriminare socială și care afectează negativ oamenii. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, este necesar să îi facem pe oameni să înțeleagă ce este AI și ce poate presupune. Trebuie să regândim un concept de etică a datelor care garantează o diversitate și o incluziune tot mai mari. În acest context, AI ne proiectează și în regândirea sistemului nostru educațional, formarea talentelor noastre și multe altele.

Inteligența artificială în slujba artei

Chiar dacă algoritmii care stau la baza sistemelor AI se hrănesc cu date, omul este întotdeauna și în orice caz cel care alege și proiectează seturile de date. Astăzi, artistul (sau designerul) nu numai că are la dispoziție noi instrumente pentru a crea, ci și o „muză inspiratoare” care oferă noi oportunități de a-și investiga propriile emoții și noi limbaje pentru a mixa realitatea cu produsul reinterpretărilor neural network. Dar poate că întrebarea corectă nu este dacă AI reușește să creeze artă la fel ca marii artişti ai umanității, cum ar fi Picasso sau Bach, ci mai degrabă ar trebui să ne întrebăm dacă noi, ca oameni, suntem capabili să apreciem arta produsă de AI. (Rador)