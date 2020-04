Ca urmare a materialului din care am văzut câteva minute, l-am sunat. De 3 ori. Nu mi-a răspuns, așa că i-am trimis următorul email:

„Domnule Ion Cristoiu,

Am ascultat momentul dvs de aseară de pe blog. Înțeleg că ați găsit un motiv să vă supărați pe EvZ. Sincer mă așteptam la chestia asta de când ați devenit asociat cu Adrian Sârbu. Eram doar curios să văd cum se va întâmpla. Momentul a venit…

Trecând peste impolitețea de a mă face drogat, o mitocănie între noi fie vorba, dar este stilul dumneavoastră de a rupe punțile iremediabil, vreau să vă spun că am dreptul la opinie și nu cred că-mi puteți spune ce trebuie să spun în emisiuni.

Este părerea mea și nu puteți să mi-o cenzurați sau să condiționați în vreun fel colaborarea noastră. Eu nu am condiționat-o niciodată. Ba chiar dimpotrivă, am acceptat toate cererile dvs, chiar dacă erau împotriva intereselor mele.

Vă urez succes în colaborarea cu Adrian Sârbu&Co. Am remarcat că în editorialele dvs. îl lăudați pe Sârbu și Mediafax, dar despre EvZ nu pomeneați un cuvânt în emisiunile dvs.

Eu nu sunt supărat pe dumneavoastră în ciuda gesturilor inamicale din ultima vreme. Nu am cum, vă am în memorie ca omul de la care am învățat cel mai mult în meseria asta.

Cu respect,

Dan

P.S. Vă rog să-mi transmiteți oficial decizia de încetare a colaborării. „

Între timp, au început să preia articolul de pe blogul său și alții. Primul a fost Victor Ciutacu, apoi a început sarabanda. Trebuia să dau o replică. Am ales să public emailul. Mi s-a părut cel mai decent mod de a răspunde.

Ca să înțelegeți puțin de ce s-a supărat Ion Cristoiu vă voi spune că nu cred în motivele pe care le invocă. Înțeleg că l-a deranjat că nu eram de acord cu el pe anumite lucruri legate de Acordul BOR-MAI. Dacă era ceva serios, mă suna, așa cum a făcut-o de nenumărate ori. Așa cum spuneam, sunt motive puerile și reprezintă doar un pretext. Pentru ce? Nu știu și nici nu mă mai interesează.

Eu știu doar că față de Ion Cristoiu, alături de colegii mei și ai lui, ne-am onorat toate obligațiile întocmai și la timp, că l-am respectat și apărat atunci când a fost atacat.

I-am oferit spațiu să se exprime în ce mod și pe ce subiect a vrut, pentru că am considerat că „Evenimentul Zilei” este și al lui.

Din respect, fără să-i cer nimic!

A ales să plece. Aruncând în spațiu public jigniri, lucruri neadevărate. Eu, alături de colegii mei, îi spunem doar La revedere! Fără alte comentarii, mai ales că suntem în Săptămâna Patimilor.