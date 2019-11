Cu o carieră formidabilă de peste 50 de ani, maestrul Tudor Gheorghe are o personalitate copleşitoare. Interpret, dar şi actor, artistul este înzestrat atât cu un mare talent de povestitor, cât şi cu un farmec aparte când mânuieşte cu măiestrie cuvintele. La întâlnirea sa cu Irina Păcurariu, gazda emisiunii „Reţeaua de idoli”, duminică, 1 Decembrie, de la ora 18:00, Tudor Gheorghe va face o radiografie a românilor, cu nuanţele lor greu de ratat, păstrate de zona de unde vin şi de obiceiurile cu care au crescut.

„A fost cea mai bună alegere să ai de 1 Decembrie un interlocutor ale cărui cântece sunt decărcate de zeci de mii de români zilnic de pe internet . Așa că am plecat spre Craiova, să-l descopăr pe cel despre care mulți au scris că este olteanul absolut. Prin culisele Teatrului Național Marin Sorescu, unde a și fost actor o viață, l-am găsit într-o zi în care tocmai își „pitrocise” varza și se pregătea de marile lui concerte de final de an. Cum e Tudor Gheorghe la 74 de ani? Nu știu, dar de vorbă cu mine a fost vesel, hâtru, ne-am amuzat cu ceva ironie povestind despre moldoveni, ardeleni sau olteni, am povestit despre cum suntem, ce ne desparte și ce ne face la fel… exact cum se și potrivește de Ziua Națională.”, spune Irina Păcurariu.

Artistul a dezvăluit cu această ocazie că nu are niciun fel de relaţie personală cu computerul sau internetul – „instrumentele” folosite de fanii de pe toate meridianele care îi descarcă muzica. Cu toate acestea, de părere că: „Luat ca instrument de informare, internetul este fabulos, este extraordinar, este cea mai mare invenţie pusă în slujba omenirii, dar acest instrument se poate întoarce împotriva omului când e folosit de oameni incapabili, oameni care nu au discernământul necesar, de oameni care nu caută ce trebuie pe internet, nu informaţia. Un puşti din clasa a VII-a e mai informat decât mine când eram student, el are acces la tot, acum e important ce selectează”, a spus Tudor Gheorghe.



