Pentru europarlamentarul socialist Eider Gardiazábal, unul dintre raportorii raportului privind planul de redresare, în noul cadru financiar multianual „au fost îmbunătățite elementele esențiale pentru Spania, precum programul de cercetare Orizont Europa, noi fiind unul dintre beneficiari, precum și programul de tranziție justă, care sprijină sectoarele productive să avanseze către o economie verde”.

Departe de cifrele milionare ale Bruxelles-ului, totuși, adevărul este că ajutorul european modelează realitatea zilnică cu ajutorul său pentru formare, IMM-uri sau cercetare. Europa nu ajută doar la construirea drumurilor în Spania. De fapt, NGEU are ca prioritate economia verde și revoluția digitală. În opinia europarlamentarului Esteban González Pons, „este o dificultate adăugată, dar ar trebui să fie un stimulent pentru noi să realizăm transformarea economică de care avem nevoie”. „Faptul că Europa ne arată calea economiei viitorului ar trebui să fie un reactiv pentru economia și companiile spaniole”, spune europarlamentarul Partidului Popular.

În acest sens, Gardiazábal subliniază că „fondul ne va permite să derulăm programe pe care le aveam planificate pentru următorii zece ani în doar trei. Un adevărat salt în viitor”.

Pentru Gonzalo Guerrero, directorul general al SUTELCO SL, ajutorul din partea UE a permis acestei companii de componente electronice cu 60 de ani de existenţă în spate să investigheze modul în care suprafețele pot fi dezinfectate prin lumină. Ceva care a căpătat o relevanță urgentă în pandemia de coronavirus. „În cazul nostru, ajutorul a fost de aproximativ 200.000 de euro în cele două proiecte și sunt bani de care nu dispunem în mod normal, chiar și cu condiții de împrumut atât de favorabile”, explică el.

„Împrumuturile sunt destul de bine planificate. Europa vă împrumută bani pe care îi puteți rambursa pe termen lung și fără dobândă în schimbul cercetării, angajării oamenilor și colaborării cu instituții precum universități sau ministerele Apărării și Sănătății”, spune Guerrero fără să-și ascundă satisfacția pentru ceea ce califică drept „o experiență foarte bună pe care oamenii ar trebui să o cunoască”.

Un prim împrumut de 197.000 de euro în urmă cu trei ani le-a permis să lanseze un proiect de testare a efectelor luminii asupra bacteriilor și virușilor, care a fost urmat de un al doilea de 232.500 de euro și numit ILEDES pentru coronavirus.

„Lumina UV de tip C a fost folosită de mult timp pentru a dezinfecta apa și conductele prin descompunerea ADN-ului și astfel eliminarea virușilor și a bacteriilor. Dar această radiație dăunează pielii și ochilor” directorul general de la SUTELCO SL. „Cu toate acestea, acum trei ani, am văzut că o altă lumină UV are aceleași efecte, dar este mai puțin agresivă. În loc să atace ADN-ul, acesta atacă peretele bacteriilor, împiedicându-le să se reproducă”.

Tehnologia SUTELCO SL este indicată în special pentru dezinfectarea locurilor cu trafic ridicat de persoane, precum școli, spitale sau săli de sport.

Dl.Guerrero subliniază că proiectul nu se limitează la compania sa sau la un sector economic specific, ci creează mai degrabă sinergii mai largi: „Generăm un efect domino datorită căruia se mișcă banii și investițiile”.

Pe plan intern, ambele proiecte au creat locuri de muncă în SUTELCO SL, care a avut nevoie să angajeze un specialist în chimie și biologie și un altul pentru a integra procesul într-un corp de iluminat.

Dar Europa nu numai că ajută companiile consacrate să crească și să caute noi orizonturi, ci ajută și tinerii antreprenori să își pună în mișcare ideile inovatoare. Acesta este şi cazul lui Jaime și Miguel, doi studenți de 21 și 20 de ani de la Administrația și Managementul Afacerilor (ADE) din Madrid, care au fondat Indotem.

Pasionați de robotică, ei au creat un sistem de senzori capabil să ajute la monitorizarea căminelor de bătrâni. Acestea oferă o hartă 3D în care camera în care este detectată o anomalie este iluminată în roșu.

Ambii au studiat la Școala de Organizație Industrială (EOI), unul dintre cele 17 centre care, din 2016, au oferit instruire tinerilor antreprenori din treisprezece țări din UE. EOI a primit o subvenție de 4,5 milioane de euro.

„În administrarea și managementul afacerilor, ei ne pregătesc foarte bine pentru a lucra în companii ale altor persoane, dar nu pentru a ne crea propria companie”, se plânge Jaime. „Am reușit să începem un proiect-pilot și o încercare de afaceri care încă nu ne oferă bani, dar sperăm că în viitor va ajuta mulți oameni”.

Senzorii instalați în paturile pe care le-au creat îi alertează pe cei responsabili de reședință printr-o aplicație mobilă, care împiedică persoanele în vârstă care cad noaptea să zacă pe podea ore întregi. Sistemul nu invadează intimitatea rezidenților, deoarece nu înregistrează niciun tip de imagine sau audio, ci doar înregistrează mișcarea.

„Vrem să oferim un balon de oxigen reședințelor, astfel încât acestea să poată oferi un serviciu eficient și să elimine restricțiile. Există modalități de a preveni legarea persoanelor în vârstă de paturi sau fotolii”, amintește Jaime.

Indotem aspiră să își poată oferi serviciile și în case. Este „o nișă care ne interesează, întrucât în fiecare zi trăiesc tot mai mulți oameni singuri”, explică Miguel. Tocmai, o cădere în casa bunicii sale le-a dat celor doi tineri strălucita idee de a concepe un sistem care să-i protejeze pe cei dragi.

Articol de Pedro G. Poyatos

https://www.larazon.es/internacional/20201129/stdwwzxrg5hrtdfwjeh5mmf53m.html

Traducerea: Rodezia Costea/rcostea/fmatei