Rata de creştere a răspândirii contagierii la New York începe să înspăimânte. Iar New York Times a lansat alarma: „Nu există nicio garanţie ca tendinţele actuale să continue. Ceea ce s-a petrecut până acum nu poate fi luat ca garanţie pentru a prevedea ceea ce se va întâmpla după. E posibil ca distanţarea socială să încetinească sau să oprească creşterea cazurilor, dar ceea ce e sigur e că zona metropolitană a New Yorkului a avut mai puţin succes în a aplatiza curba epidemiei faţă de Wuhan şi Lombardia. Iar unele zone metropolitane americane par să urmeze un traseu asemănător”.

Ceea ce îngrijorează nu este doar numărul total de contagieri

La început, răspândirea virusului este asemănătoare atât privind o metropolă ca New Yorkul cât şi la o mică localitate de provincie. Temerile vin de la rata de creştere care pentru State este puţin superioară a 30%, ceea ce sugerează că faimoasa curbă a contagierilor rămâne suficient de rapidă.

În alte locuri, ca Baton Rouge sau Los Angeles rata de creştere este mare, dar numărul total de infectări este încă mic şi aceasta semnifică faptul că este timp pentru aplatizarea curbei înainte ca epidemia să se răspândească. Dacă ai o rată de creştere mare şi în acelaşi timp un număr crescut de contagieri, înseamnă că problema devine foarte serioasă.

Actualmente New Yorkul are 517 morţi de coronavirus. Contagierea este mai răspândită în Queens (o treime) şi în Brooklyn (27%), apoi Bronx (18%), Manhattan (17 %) şi Staten Island (6%).

Distribuiea pe vârste pare mult diferită faţă de Europa. Categoria cea mai lovită este aceea care merge de la 18 la 44 de ani (43%), apoi 45-64 de ani (34%), 65-74 de ani (12%) şi peste 75 de ani (9%), potrivit La Stampa

