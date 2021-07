Primarul din Moieciu, Mircea Manea, se află în centrul unui scandal după ce a fost înregistrat în timp ce jignea o localnică, după ce femeia l-a întrebat ce se întâmplă în localitate după viitură. În apărarea lui, acesta a declarat pentru Antena 3 că era obosit, şi spune: De două zile n-am închis un ochi. Nu știu dacă e cazul să îmi cer scuze, a declarat primarul.

Când l-au întrebat de ce nu sunt curățate albiile râurilor și rigolele și nu funcționează canalizarea, primarul le-a răspuns cu jigniri.

Localnică: Bună ziua, domnu’ primar! Aveți de gând să faceți ceva și cu noi, sau…?

Primarul: Nu!

Localnică: ”De ce nu? Noi nu suntem locuitori ai comunei?

Primarul: Ești o proastă și o tâmpită!

Localnică: Mulțumesc frumos!

Primarul se apără şi spune că atitudinea femeii l-a înfuriat și că nu este dispus să își ceară scuze

”Cu siguranță n-aș vrea să o caracterizez pe această doamnă care tot timpul stă doar pe telefon și avea pretenția să-i curăț eu curtea de aluviuni. Eu am considerat că am situații mult mai grave. Doamna stă pe telefon și pe Facebook. Cuvintele nu sunt cele potrivite. Eram atât de obosit, eu de două zile n-am închis un ochi. Cinci ore am dormit. O să-i cer scuze dacă va fi cazul. O să stau de vorbă cu dânsa. Deocamdată nu știu dacă e cazul să îmi cer scuze”, s-a justificat primarul.