Din saloanele Casei Albe, președintele Statelor Unite a lăudat un proiect “win-win” pentru israelieni și palestinieni, dar a înmulțit garanțiile inedite pentru “prietenul” său Benjamin Netanyahu, aflat în picioare, numai zâmbet, alături de el.

Dacă prim-ministrul israelian a salutat “o zi istorică”, președintele palestinian, Mahmud Abbas, care a refuzat în ultimele luni ofertele de dialog ale temperamentalului președinte, a afirmat că planul nu va trece.

“Este imposibil pentru orice copil, arab sau palestinian, să accepte să nu aibă Ierusalimul” drept capitală a unui stat palestinian, a declarat el.

Hamas, care controlează fâșia Gaza, enclavă palestiniană de două milioane de locuitori, separată geografic de Cisiordania, a respins și el propunerea americană.

Dar afișându-și optimismul privind viitorul acestui proiect “foarte amănunțit”, locatarul de la Casa Albă a estimat că poate permite să se facă “un mare pas spre pace”.

Printre numeroasele puncte sensibile ale acestui plan, figurează recunoșterea anexării de către Israel a teritoriului coloniilor pe care le-a implantat în Cisiordania ocupată, în special în valea Iordanului.

Această zonă este “vitală” pentru Israel, a subliniat dl Netanyahu, în vreme ce ambasadorul Statelor Unite, David Friedman, afirmă că statul evreu își poate anexa coloniile “fără să mai aștepte”.

„Ultima șansă”

Un viitor stat palestinian trasat astfel ar fi net sub aspirațiile palestinienilor, anume totalitatea Teritoriilor ocupate din 1967 de Israel.

La scurt timp după alocuțiunea prezidențială, ONU a subliniat că rămâne la frontierele definite în 1967.

Viitorul stat Palestinian nu va vedea lumina zilei decât cu mai multe “condiții” printre care “respingerea clară a terorismului”, a subliniat Donald Trump, care a postat apoi pe Twitter o hartă a celor două state plănuite, în special cu un tunel care leagă Cisiordania de fâșia Gaza.

Subliniindu-și convingerea că palestinienii merită “o viață mai bună”, Donald Trump le-a lansat și un avertisment. El a anunțat că i-a trimis o scrisoare lui Mahmud Abbas îndemnându-l să nu piardă “o șansă istorică” și poate “ultima” de a obține un stat independent.

“I-am explicat că teritoriul prevăzut pentru noul lui stat va rămâne deschis și fără dezvoltări” ale coloniilor israeliene “o perioadă de patru ani”, a precizat el.

Potrivit Casei Albe, proiectul propune un stat palestinian “demilitarizat”.

Ierusalimul va rămâne “capitală indivizibilă a Israelului”, a dat el pe de altă parte asigurări, propunând crearea unei capitale a statului palestinian în suburbiile Ierusalimul de Est.

În opinia lui Robert Malley, fost consilier al lui Barack Obama și președinte al International Crisis Group, mesajul dat palestinienilor este clar și fără nuanțe: „Ați pierdut, va trebui să va obișnuiți cu asta”.

„Să negocieze direct”

Guvernul britanic a estimat că planul prezentat de fostul magnat din imobiliar “ar putea fi un avans pozitiv”.

Rusia a făcut apel la israelieni și palestinieni să “negocieze direct”.

Iranul a estimat că acest „plan de pace al rușinii” este „menit să eșueze”.

Fostul om de afaceri din New York, care se laudă că este un negociator fără pereche, i-a încredințat în primăvară lui 2017 ginerelui și consilierul său Jared Kushner, novice în politică, spinoasa sarcină de a fabrica o propunere susceptibilă să ducă la “acordul ultim” între israelieni și palestinieni. Obiectiv: să reușească acolo unde toți predecesorii lui au eșuat.

Prim-ministrul palestinian, Mohammed Shtayyeh, chemase dinainte comunitatea internațională să boicoteze proiectul, contrar, după părerea lui, dreptului internațional.

“Nu este un plan de pace pentru Orientul Mijlociu”, a subliniat el, apreciind că inițiativa urmărește înainte de orice să-i protejeze pe Trump de destituire și pe „Netanyahu de închisoare”.

Semn că este un calendar delicat, cu o luna înaintea noilor alegeri din Israel, unde Benjamin Netanyahu se confruntă cu o inculpare pentru corupție, locatarul de la Casa Albă l-a primit luni pe principalul oponent al acestuia, Benny Gantz.

„Acordul secolului”

Dar el a ales să apară marți în fața camerelor cu “Bibi”, și prim-ministrul israelian, care va merge de miercuri la Moscova pentru a-l informa pe președintele rus Vladimir Putin despre detaliile planului, nu și-a ascuns entuziasmul.

“Domnule președinte, acordul dumneavoastră, acordul secolului, este șansa secolului”, a spus el la Casa Albă.

Duminică, Saëb Erekat, secretar general al Organizației de Eliberare a Palestinei (OEP), declarase pentru AFP că își rezervă dreptul de a se retrage din acordurile de la Oslo, care le reglementează relațiile cu Israelul.

Potrivit termenilor acordului interimar numit Oslo II din septembrie 1995 între OEP și Israel, Cisiordania a fost împărțită în trei zone: A, sub control civil și de securitate Palestinian, B, sub control civil palestinian și de securitate israelian, și C, sub control civil și de securitate israelian.

Or planul lui Donald Trump „va transforma ocupația temporară în ocupație permanentă”, a denunțat Saëb Erekat. (RADOR)

