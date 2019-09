Minora este dependent de insulină și, de doi ani trăiește o adevărată dramă. Evenimentul zilei a prezentat, pe larg, cazul și recent a revenit cu scrisoarea impresionantă pe care fata a scris-o Parlamentului European.

Eurodeputata Maria Grapini s-a interest de caz și a promis că va face tot ce este necesar pentru ca Maria să fie ascultată de liderii europeni.

Ei i s-a alăturat și Carmen Avram, aflată la primul mandat de europarlamentar. Pe lângă scrisoarea trimisă, fata are toate șansele să ajungă să și vorbească de la tribuna forului comunitar.

În țară, i-a cerut, în 7 mai 2019, Procurorului General al României o audiență pentru a-i povesti cum de doi ani apare ca parte într-un dosar penal de delapidare și spălare de bani.

Procurorul General nu a ascultat-o

Augustin Lazăr, care deținea funcția la acea vreme, a ignorant cererea Mariei, care l-a rugat să verifice abuzurile unor procurori.

„Domnule procuror general nu cred că puteți lăsa un minor într-un dosar de crimă organizată. Nu cred că puteți face abstracție de vârsta mea (12 ani), de capacitatea mea de a produce fapte penale menționate în acest dosar și nu cred că acceptați ca directori generali și alte persoane importante să fie scoase din dosar în timp ce în locul lor este plasat un copil, elev în clasa a VI-a, bolnav cronic (insulinodependent de la vârsta de un an) care la data faptelor avea patru ani și purta încă pampers (…). Domnule Procuror general vă solicit să efectuați propria dumneavoastră cercetare în virtutea funcției pe care o aveți și să menționați dacă prezența mea în acest dosar este legală sau ilegală și ce legi stau la bază. Menționez că în sesizare pe care v-am trimis-o nu am contestat sechestrul, ci prezența mea ca minor în dosarul penal”, se arată în document.

Acuzat este tatăl Mariei, însă ea provine dintr-o relație din afara căsătoriei.

Te-ar putea interesa și: