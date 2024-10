Monden La ce poftește Elena Udrea după gratii. Viața la Târgșor







Elena Udrea își execută pedeapsa de șase ani de închisoare în Penitenciarul Târgșor, unde a fost încarcerată pentru fapte de luare de mită și abuz în serviciu legate de Dosarul „Gala Bute”. Partenerul său a dezvăluit recent detalii despre condițiile pe care le are fostul ministru în detenție.

Fostul ministru are sprijinul necondiționat al soțului

Elena Udrea, condamnată definitiv în 2018, a ajuns după gratii în 2022, după ce a pierdut contestația în anulare, și de atunci își ispășește pedeapsa de șase ani la Penitenciarul Târgșor. În urma predării sale de către autoritățile bulgare, fostul ministru a fost transferat în România pe 16 iunie 2022 și, până în prezent, a executat aproape doi ani și jumătate din pedeapsă, incluzând perioada petrecută în detenție în Blagoevgrad și Sofia.

De opt ani, Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu, împreună având o fetiță de șase ani, pe nume Eva. Alexandrov își dedică tot timpul creșterii și educației micuței, dar nu o neglijează nici pe Udrea, pe care o vizitează de cinci ori pe lună, acesta fiind numărul maxim permis de întâlniri. În cadrul acestor vizite, el îi aduce diverse lucruri necesare, de la alimente și îmbrăcăminte până la alte obiecte de uz personal, asigurându-se că îi oferă sprijinul de care are nevoie în detenție.

Condițiile în care stă Elena Udrea, la Penitenciarul Târgșor: Are televizor

Adrian Alexandrov a declarat că nu a fost niciodată în celula Elenei Udrea, însă știe de la ea cum arată.

„Nu am intrat niciodată în Penitenciarul de Tâgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții. Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte, are televizor în cameră, cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată. Cred că are și frigider.

Îi duc de mâncare ce vrea, dacă are poftă de sarmale, îi duc sarmale. Trebuie respectată o anumită greutate, în jur de 10-12 kilograme, îi ajunge cam o săptămână. Are trei mese pe zi, dacă nu vrea să mănânce mâncarea de acolo, mănâncă ce are de acasă.

Îi duc și haine, dar separat, în alt pachet. Când se schimbă anotimpul, are nevoie de alte haine, mai groase, mai subțiri”, a dezvăluit afaceristul, în podcastul lui Bursucu.

Elena Udrea, în așteptarea revizuirii sentinței din dosarul Gala Bute

Pe 1 octombrie, un complet format din cinci judecători de la Instanța supremă a decis să amâne pronunțarea asupra cererii depuse de Elena Udrea pentru revizuirea condamnării de șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. Această decizie va fi anunțată pe 12 noiembrie, iar Udrea a ispășit deja o treime din pedeapsă, fiind condamnată în iunie 2018 pentru fapte de corupție comise în perioada în care a exercitat funcția de ministru al turismului.

În același dosar, alte persoane implicate, cum ar fi Tudor Breazu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, au primit trei ani de închisoare, în timp ce Ștefan Lungu, un fost consilier, a fost condamnat la un an și șase luni cu suspendare. Aceste condamnări au fost parte dintr-un proces mai amplu, care a suscitat controverse legate de modul în care au fost strânse dovezile și de legalitatea procedurilor.

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat anterior că Elena Udrea a fost condamnată fără probe directe, susținând că judecătorii s-au bazat exclusiv pe declarații ale denunțătorilor care ar fi fost false. Acesta a caracterizat întregul proces ca fiind o „făcătură de dosar”, subliniind că judecătorii nu erau suficient de specializați pentru a judeca o asemenea cauză. De asemenea, a menționat că unul dintre judecători nu ar fi depus jurământul în mod corespunzător.

Fostul judecător Ovidiu Puțura a adus în atenție o situație și mai îngrijorătoare, afirmând că, în cadrul așa-zisului stat paralel, s-au întocmit liste cu politicieni destinați să fie încarcerați. Aceste liste ar fi inclus persoane influente din diverse domenii, iar condamnările lor ar fi fost premeditate, sugerând că sistemul judiciar ar fi fost manipulat pentru a răspunde unor interese politice.